Plán Bayernu: omladit kádr a uspět v Lize mistrů. Přijde Werner?

Současná pandemická doba ve fotbale nepřináší jen samá negativa. Jednotlivé týmy nyní mají například čas na dokonalé promyšlení strategie letních přestupů a na stanovení nejbližších cílů. Německý gigant Bayern Mnichov má jasno: chce omladit, získat hvězdy z reprezentačního kádru a vytvořit konkurenceschopný mančaft pro Ligu mistrů.

Neuer, Pavard, Kimmich, Thiago Alcantara, Müller, Coman či Lewandowski. To je jen výčet několika megahvězd, které pod vedením trenéra Hansiho Flicka brázdí trávník Allianz Areny. Pro mnohé je to dostatečný arzenál, ne však pro vedení Bayernu Mnichov.

Na domácí scéně je sice bavorský celek stále v popředí, na paty mu ale velmi nepříjemně šlape Dortmund či každým rokem sílící Lipsko. Což je zřejmé i sportovnímu řediteli klubu Hasanu Salihamidžičovi.

"Chceme zesílit soupisku ziskem elitního evropského talentu a také hráče top mezinárodní úrovně, kteří nám pomůžou hrát pro diváky ještě líbivější fotbal. Navíc samozřejmě všichni zde chceme vyhrát Ligu mistrů, ale přitom zůstat ekonomicky při zemi," prohlásil pro list Welt am Sonntag jeden z nejlepších bosenských fotbalistů historie.

Pomoci by k tomu měli mladé pušky, které jsou v hledáčku Bayernu už delší dobu. Do útoku se spekuluje o jménech jako je Leroy Sané z Manchesteru City či Timo Werner z konkurenčního Lipska. Oba patří do užšího výběru národního týmu. Do obrany zase francouzský stoper a spoluhráč Patrika Schicka Dayot Upamecano.

Uvedeným hráčům by mohli uvolnit místo v šatně například Coutinho (Brazilce vábí do svých řad mnoho celků z Anglie), Perišič či Jerome Boateng. Pokud by se obměna opravdu alespoň z části povedla, jednalo by se o mistrovský tah. Bayern by řádně omladil, a navíc si kvalitativně vysoce polepšil.

To vše se uvidí, až se otevře přestupní okno. Do té doby v Mnichově doufají, že se situace okolo koronaviru uklidní a bude moci být dohrána domácí ligová soutěž. V ní má Bayern čtyřbodový náskok na dotahující Dortmund a pět bodů na Lipsko.