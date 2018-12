Podfuk i šarvátka. Carragher opět soutěžil s Nevillem

Bývalí angličtí fotbalisté Gary Neville a Jamie Carragher si to mezi sebou opět rozdali. Tentokrát však nebylo rozhodující, jaké umí s míčem dovednosti, nýbrž jak rychle jej dokáží zabalit do vánočního papíru. A pořádně pobavili fanoušky.

Na hřišti byli velkými rivaly. Gary Neville během aktivních let hrdě nosil kapitánskou pásku v Manchesteru United, Jamie Carragher se stejně hrdě hlásil k Liverpoolu. Oba fotbalisté za celou kariéru neoblékli dres žádného jiného mužstva. S výjimkou toho národního.

Poté, co pověsili kopačky na hřebík, se z nich stali kolegové. Momentálně pracují pro britskou televizi Sky, jež mimo jiné přináší divákům zápasy z prestižní Premier League. Role expertů jim jde, častokrát si neváhají pořádně rýpnout do současných fotbalových hvězd. Ačkoli se stále potkávají a vybudovali si přátelský vztah, určitá rivalita v nich zůstala.

Obě anglické legendy ji naposledy prokázaly v jakési soutěži, v níž měly za úkol co nejrychleji zabalit míč do vánočního papíru. Zábavné video, které obletělo sociální sítě, nakonec zaznamenalo vítězství bývalého obránce z Anfield Road. Vůbec se však neneslo v duchu fair-play.

