Pogba a Mourinho na kordy. V United dělá zle skupina rebelů

Z toho kouká průšvih. Fotbalista Paul Pogba dlouho sekal latinu, teď ale začíná v Manchesteru opět vystrkovat drápky. A dokonce ne sám. Francouzský hráč prý vytvořil skupinu rebelů, která se staví proti kouči Mourinhovi. To vše kvůli incidentu okolo zápasu s Wolverhamtonem. Co se přesně seběhlo? A jakou by mohla mít vzájemná nevraživost důsledky?

Kdy na sebe narazí dvě velká ega, může z toho být pořádná mela. Obzvlášť pokud jde o srážku jednoho z nejúspěšnějších hráčů s jedním z nejuznávanějších trenérů. Slavný José Mourinho si v Manchesteru neuhlídal Paula Pogbu a ten v kabině dělá zle.

Vše začalo před zápasem s Wolverhamtonem. Francouzský fotbalista se měl v autobuse při cestě chovat nepřístojně a navíc se Mourinha ptát na taktiku. Navíc prý radil, aby United hráli víc ofenzivně. Manchester ke všem v duelu ztratil, protože pouze remizoval. Portugalec zareagoval svérázně. Zbavil Pogbu funkce vicekapitána a vyřadil ho ze sestavy pro duel s Derby.

Pogba pak během zápasu vynesl na světlo světa instagramové video se spoluhráči Pereirou a Shawem. A právě jeho obsah byl dalším důvodem pro to, aby se oba "kohouti" chytli i na tréninku. Výsledek? Pogba chce z Manchesteru pryč a Mourinho by mu hned v lednu rád vyhověl. Zájem by prý dokonce měla samotná Barcelona.

Průšvih však zůstává. Do lednového přestupového okna zbývají ještě tři měsíce. A v nich se může stát ledacos. A také se děje už teď. Pogba prý dal dohromady skupinu nespokojených rebelů. Přidali se k němu Anthony Martial a Eric Bailly. Ani jeden z nich si totiž v roce 2018 pod Mourinhem moc nezahrál a nemají z toho pražádnou radost.

Podle kuloárů navíc Pogbova pozice v kabině roste. Pro klub z toho zřejmě nekouká nic dobrého. Jak celá kauza dopadne?