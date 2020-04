Pogba chce po operaci ukázat, jak rád má fotbal.

Někdejší nejdražší fotbalista světa Paul Pogba po lednové operaci kotníku už začal trénovat s míčem, ale kvůli pandemii koronaviru se zatím musí připravovat sám. Za Manchester United nastoupil francouzský mistr světa naposledy 26. prosince, o to víc se těší, až si znovu zahraje.

"Už myslím jen na to, až se vrátím a budu trénovat s týmem se vším všudy," uvedl na klubovém webu Pogba. S kotníkem laboroval už od září a v této sezoně v dresu Manchesteru absolvoval jen osm zápasů.

"Ještě nikdy v kariéře jsem se s něčím takovým nemusel vyrovnávat, ale chci to brát z té lepší stránky. Chci, aby mi to po návratu šlo a chci předvést, jak moc mám fotbal rád," řekl sedmadvacetiletý Pogba, který se v létě 2016 vrátil na Old Trafford za 105 milionů eur a stal se tehdy nejdražším hráčem historie.

Manchester se v této sezoně přerušené kvůli koronaviru trápil. V anglické lize mu patří páté místo.