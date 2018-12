Překvapení na cestě? Neymar odhalil, že by si rád zahrál v Anglii

Fanoušci Premier League zbystřili. Do jedné z nejpopulárnějších fotbalových soutěží na světě by mohl přijít Neymar. Brazilský hráč v internetovém videu řekl, že každý skvělý fotbalista by si anglickou ligu měl někdy zahrát.

Všechno to začalo tak nevinně. Brazilský míčový kouzelník Neymar si založil na serveru Youtube svůj kanál, kde se ho jeho kolegové ptali na různé otázky. Vysílání bylo vedeno v převážně vtipném stylu, šlo spíše o uvolněnou konverzaci mezi přáteli.

Osobní, spíše kamarádskou, otázku mu položil parťák z reprezentace Gabriel Jesus. "Kdy si se mnou konečně zahraješ Fifu (fotbalová hra na zábavní konzoli)? Místo, aby ses mi postavil, tak vždy utečeš," vysmíval se mu útočník Manchesteru City. "Výzva přijata!" odpověděl Neymar odhodlaně. "Až se příště potkáme, nebo třeba online, počítám s tím," přijal kapitán národního týmu pozvánku do hry.

Dotazu od Davida Beckhama už se megahvězda PSG tak nesmála. "Až skončíš v Evropě, mohl bys za mnou přijít do Miami?" zeptala se legenda anglického fotbalu. "Domluveno, Davide. Dorazím za tebou do Miami, do tvého města, do tvého týmu" přišla jasná odpověď od očividně polichoceného Brazilce.

Jakmile dorazila otázka od dalšího hráče Man City, Benjamina Mendyho, šestadvacetiletý fotbalista malinko zvážněl. "Myslíš si, že někdy zkusíš Premier League?" ptal se Neymara Francouz. "Je to skvělá soutěž, jedna z nejlepších na světě. Nevíme, co se stane zítra, ale já věřím, že každý skvělý hráč by měl alespoň na jeden den okusit Premier League," prozradil svým divákům se seriózní tváří.

Uvedené video okamžitě rozdmýchalo dlouhou řadu spekulací. Fanoušci po celém světě diskutují kam, případně kdy, by se mohl Neymar stěhovat do Anglie. Největším favoritem je právě Manchester City, které trénuje bývalý kouč Barcelony Pep Guardiola.