Překvapení pro fanoušky! Místo na fotbal se dívali na erotiku.

Příznivci fotbalového Bristolu na úterní utkání proti Crawley jen tak nezapomenou. Fanoušci, kteří se místo na stadionu rozhodli dívat na duel Anglického poháru v baru na televizi, dostali nečekané překvapení. Místo zápasu se jim na obrazovce spustil erotický program s hodnocením X.

Ženy, které se postupně v televizi odhalovaly, se poprvé ukázaly fanouškům o přestávce. Záběry zřetelně oblečených dam po chvilce zmizely, a to jen kvůli tomu, že začal druhý poločas. Bristol nakonec vyhrál 2:1 a postoupil do dalšího kola.

@FootyAccums someone put babestation on at half time at Bristol Rovers 😂 #UTG pic.twitter.com/L9jxBJiUU5 - kieran yo🐾 (@kierandelbridge) 14. srpna 2018

Vysílání erotického programu má přitom hodnocení X. Zástupkyně něžného pohlaví v něm nosí pouze spodní prádlo a prostřednictvím telefonních čísel provokují za vysoké ceny mužské protějšky. Fanoušci, kteří v době vysílání byli v baru, nenechali danou situaci bez povšimnutí a podělili se o ní na sociální síti Twitter. Divák Dave z Portbury dokonce serveru BBC řekl, že se necítil zaskočen. "Abych byl upřímný, tak to bylo mnohem pestřejší, než co jsme mohli vidět minulou noc," komentoval Dave.

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs - billy (@milbil_music) 14. srpna 2018

"Bylo to docela zábavné. Nejprve jsem si myslel, že jde pouze o reklamu, ale pak se na obrazovky vrátil fotbal. Bylo to obrovské rozveselení," napsal další fanoušek.

Babestation has been put on the halftime bar at Bristol Rovers 😂😂😂 pic.twitter.com/a2b5z2ohvb - BetScanner (@btscnnr) 14. srpna 2018

Na druhou stranu už zástupci Bristolu zahájili vyšetřování. Předseda klubu Steve Hamer prohlásil akci za nepřijatelnou. "Letos v létě jsme do našich kluboven a barů instalovali patnáct obrazovek a mám podezření, že se jedná o zranitelnou oblast, do které se někdo vloupal," prohlásil Hamer. "To, co bylo vidět, bylo poměrně mírné a budeme mluvit s našimi televizními inženýry a mediálními týmy, abychom zjistili, co se stalo," ubezpečil Hamer.