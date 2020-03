Premier League má plán na dohrání sezony. Bude stačit 6 týdnů

Představitelé anglické fotbalové ligy začínají předběžně plánovat znovuzahájení sezony a její dohrání ve zrychleném rytmu. Podle informací listu Sunday Telegraph počítá ideální scénář s tím, že by se kvůli pandemii koronaviru přerušený ročník Premier League rozehrál k 1. červnu, v krajním případě bez diváků, a zbývající zápasy se zvládly za šest týdnů. Nová sezona by mohla po krátké pauze začít v srpnu podle plánu.

Nejvyšší soutěže se v Anglii zastavily 13. března a pauza byla vyhlášena do 4. dubna. Později vedení přestávku prodloužilo do konce dubna. Odložení Eura na příští rok pak poskytlo ligám více času v létě na dohrání soutěží, pokud to situace dovolí. Většině klubů v Premier League zbývá dohrát devět zápasů, některým deset. V čele tabulky je s náskokem 25 bodů Liverpool.

Zástupci ligy doufají, že se jim tak podaří minimalizovat ztráty klubů z televizních práv a sponzorských smluv. "Když budou muset lidi další měsíc sedět doma, budou moct alespoň sledovat v televizi Premier League. Zabaví je to a ukáže, že to zvládneme," řekl BBC šéf Southamptonu Martin Semmens.

Další problémy ale mohou přinést smlouvy fotbalistů, některým hráčům totiž v červnu současné kontrakty vyprší. FIFA už naznačila, že prověří možnost udělení výjimek, podle Semmense to ale nebude nutné. "Nemyslím si, že bude těžké přesvědčit hráče, aby odehrál ještě další dva týdny a dostal za to zaplaceno," prohlásil.

Komplikace ještě mohou nastat vzhledem k postupu pandemie. Už při přerušení ligy měli pozitivní test na koronavirus trenér Arsenalu Mikel Arteta a útočník Chelsea Callum Hudson-Odoi. V karanténě je momentálně celý Arsenal a Everton stejně jako hráči Manchesteru City, Watfordu, Leicesteru či Bournemouthu.