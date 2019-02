Přes čtyřicet let na lavičce. Hodgson překoná Robsonův zápis

Až v sobotu rozhodčí v Leicesteru poprvé foukne do píšťalky, nastane pro trenéra Roye Hodgsona i celý anglický fotbal historická chvíle. Zkušený lodivod Crystalu Palace se totiž stane nejstarším hlavním koučem, který kdy vedl svůj tým v zápase nejvyšší anglické soutěže.

71 let a 198 dní. Přesně takový věk byste v době sobotního utkání napočítali protřelému anglickému stratégovi. Překoná tak dosavadní rekord legendy legend Sira Bobbyho Robsona, jenž svou fotbalovou dlouhověkost naposledy potvrzoval při angažmá v Newcastlu.

Hodgson má za sebou neuvěřitelně pestrou kariéru, přestože větších úspěchů na mezinárodní úrovni se nikdy nedočkal. Jako hráč působil vesměs v nižších anglických soutěžích, byť ho fotbalově vychovala akademie Crystalu Palace. I díky tomu je během svého současného londýnského angažmá u fanoušků tak populární.

Svou trenérskou pouť započal v roce 1976 na nečekaném místě - ve švédském Halmstadu. S ním získal dva překvapivé tituly a ve Skandinávii si vybudoval vynikající pověst. Švédskou nejvyšší soutěž opanoval později pětkrát po sobě s Malmö a na lavičce FC Kodaň slavil zisk dánského titulu.

Na severu Evropy prožil ještě krátké angažmá v Norsku a u reprezentace Finska, ale působil také v Itálii (s Interem Milán dokráčel v roce 1997 do finále Poháru UEFA), ve Spojených arabských emirátech nebo u švýcarského národního týmu. Svou cestu mezi ostrovní smetánku si tak hledal hodně složitě, ale po dvaceti letech koučování se konečně dočkal.

"Když přišel v roce 1997 do Blackburnu, byli v Premier League pouze dva zahraniční trenéři - Wenger v Arsenalu a Gullit v Chelsea. Roy byl ale vlastně třetím, protože se vypracoval mimo Ostrovy," vzpomínal bývalý útočník Blackburnu Chris Sutton. "Okamžitě si získal hráče na svou stranu. Nic takového jsem předtím neviděl - všechno bylo dokonale propracované, tréninky, nácvik situací, taktika. Roy svými metodami předběhl dobu," řekl.

Po dalších dobrodružstvích mimo Anglii přišlo v roce 2007 přelomové angažmá ve Fulhamu. Hned v první kompletní sezoně u týmu dotáhl celek z Craven Cottage do pohárů a následně ho dovedl až do finále Evropské ligy. Šokující pouť outsidera utnul až španělský gigant Atlético Madrid.

Liverpool, reprezentace a návrat domů

O Hodgsona začal být zájem a výsledkem bylo, že se ozval slavný Liverpool. Zkušený stratég ale nedokázal tehdy trápící se tradiční celek pozvednout. Dlouho ho to ale mrzet nemuselo. Dostalo se mu totiž pocty vést reprezentaci Anglie. A ačkoliv s "prokletým" týmem Albionu podobně jako dlouhá řada jeho předchůdců na výraznější úspěch nedosáhl, zapsal se nesmazatelně do dějin anglické kopané.

Zklamaný ze své rezignace po osmifinálové blamáži na EURU 2016 s Islandem byl Hodgson rozhodnutý skončit. "Scházeli jsme se po dobu jednoho roku každý pátek na snídani a povídali jsme si o životě, jen občas o fotbale. Mně osobně to vyhovovalo a už jsem nechtěl vést žádný klub. Royovi to ale nakonec nedalo a začal neustále nadhazovat‚ že by se měl po něčem podívat. A tak se stalo," popsal Hodgsonovu vášeň k fotbalu jeho dlouholetý asistent Ray Lewington.

V současnosti tak už Hodgson válčí na lavičce svého milovaného klubu, který převzal v loňské sezoně. A i přes katastrofální start do soutěže dokázal po svém nástupu do funkce klub zachránit mezi elitou. Letos se Crystal Palace drží ve středu tabulky a nevypadá to, že by měl mít vážnější starosti se záchranou.

"Slíbil jsem sobě a své ženě, že jakmile bych si fotbal neužíval nebo bych už nezvládal stres spojený s prací manažera, skončím. Rozhodně bych to neprodlužoval," řekl Hodgson. Zatím to rozhodně nevypadá, že by dal trenérský bard v dohledné době své bohaté kariéře sbohem.