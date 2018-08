Přeskočilo mu? Útočník opustil hřiště, dostal červenou

Nevídaného excesu se dopustil jihoafrický fotbalista Thamsanqa Gabuza. V ligovém utkání na půdě týmu Black Leopards nesnesl kritiku vlastních fanoušků. Po gólu, k němuž výraznou měrou přispěl, se rozhodl opustit hřiště. Po několika minutách se sice vrátil, rozhodčí jej ale za nesportovní chování vyloučil.

Duel pátého kola jihoafrické Premier League mezi týmy Black Leopards a Orlando Pirates přinesl již v úvodním dějství několik šancí. Do většiny z nich se dostal hostující útočník Thamsanqa Gabuza. Jenomže neproměnil, a tak na něj začali fanoušci hlasitě nadávat a pokřikovat.

Po vlně negativních reakcí však přišla pomsta. Jedenatřicetiletý forvard poslal ve čtyřiatřicáté minutě ostrý centr do vápna domácích a jeden z obránců si jej srazil do vlastní branky. Gabuzova oslava? Naštvaně se rozběhl ke svému "kotli", svlékl si dres a vhodil jej mezi příznivce. To celé ještě doplnil o sarkastický potlesk, za což mu někteří adresovali výhružná gesta.

Ani tím to neskončilo. Trojnásobný střelec letošního ročníku začal signalizovat střídání a k překvapení všech zamířil do šaten. Nezastavil ho ani trenér Milutin Sredojevič, jenž se k celé situaci vyjádřil i na tiskové konferenci. "Za pětadvacet let mé trenérské kariéry jsem tohle nezažil. Ale na druhou stranu bychom přivítali více podpory," řekl.

Thamsanqa Gabuza was sent off last night. 🤔 pic.twitter.com/5RVBnZ44zc - Mfihlo Ngwenya (@MfihloNgwenya) 29. srpna 2018

Nevídanou komedii bývalý reprezentant dovršil v druhém poločase. Na začátku jedenapadesáté minuty se totiž za doprovodu člena realizačního týmu vrátil a s obvázanou nohou dokulhal k lavičce náhradníků. Když si jej všiml hlavní sudí, nechal mu ukázat žlutou kartu za svlečení dresu, načež vytáhl další a poslal ho zpět do kabin.

Hostující Panters nakonec utkání dotáhli do vítězného konce a odvezli si důležité tři body za výhru 2:1.