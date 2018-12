Provokace, drzost, hádky s Pogbou. Mourinhovy milníky v United

Úterní odvolání trenéra Josého Mourinha z Manchesteru United vyvolalo po světě různé reakce. Od fanoušků Rudých Ďáblů se jednalo většinou o pozitivní ohlasy, jelikož kontroverzního Portugalce už nemohli dál vystát. Jeho dvou a půl leté účinkování nebylo však pouze fiasko. Kromě několika úspěchů se také proslavil svými typickými výroky. Pojďme zavzpomínat na nejslavnější situace již bývalého kouče Reds.

Byť neměl výsledky, jaké on, ale především vedení United očekávalo, tak se velmi často dostával na titulní stránky sportovních časopisů. Ne však díky věhlasnosti výkonů, které měl se svým týmem předvádět, ale převážně kvůli svým neomaleným, někdy až vtipně drzým, prohlášením (chováním).

Pro připomenutí jsme vybrali šest událostí, na které žádný fotbalový fanoušek jen tak nezapomene.

Prokažte mi respekt

Letošní sezona je pro Manchester United od začátku špatná. Naznačilo to už třetí kolo, kdy tým ze severu Anglie doma přivítal Tottenham. Skončilo to potupnou prohrou 0:3. Prohrou, jakou doposud Mourinho v domácím zápase v kariéře nezažil. Jeho reakce? Kupodivu své svěřence pochválil. "Byli jsme dobře připraveni. Náš přístup na hřišti byl skvělý," uvedl na pozápasové tiskové konferenci.

Dotaz jednoho z reportérů ho namíchl natolik, že se na chvíli rozpovídal o tom, jak úspěšný kouč to je. Ukázal tři prsty a pravil: "Víte, co to je? 0:3 a také tři vyhrané tituly. Vyhrál jsem víc titulů než 19 současných trenérů v Premier League. Respekt chlape, respekt," zakončil svou přednášku a odešel.

Deep down, every Man United fan knew that this Mourinho moment was inevitable #MUNTOT 😑😢 pic.twitter.com/3963hHx0bq - Dɘrriçk™ (@derrick0012) 27. srpna 2018

Podpora kolegovi

Byl to tehdy velký šok, když strůjce mistrovské pohádky klubu z Leicesteru byl vyhozen. Claudio Ranieri dotáhl v sezoně 2015/2016 tým k titulu, avšak v té následující nezačal nejlépe, proto byl odejit. Když se zprávu dozvěděl Mourinho, vyjádřil svému trenérskému kolegovi podporu skrze instagram, což většinu ve fotbalovém světě mile překvapilo a výjimečně s ním souhlasilo.

"Mistr Anglie a FIFA manažer roku. Vyhozen. To je moderní fotbal, Claudio. Nebuď smutný kamaráde, nikdo už ti neodpáře, co jsi dokázal," stálo v jeho vzkazu. Jako důkaz vyjádření respektu si na tiskovou konferenci před blížícím se Ligovým pohárem (Man United-Southampton) oblékl triko s iniciály italského manažera.

De Boer? Nejhorší trenér v dějinách Premier League

Zpět na negativní vlnu. Nizozemský trenér Frank De Boer v jednom televizním vysílání naznačil, že José Mourinho nezachází dobře s talentovaným útočníkem Marcusem Rashfordem. Svého protějška kritizoval hlavně za to, že mu nedával tolik důvěry v základní sestavě. Kouč, jehož z funkce odvolal tým Crystal Palace, prohlásil, že tak talentovaného fotbalistu jako je Rashford, chcete sledovat každý týden.

Portugalský stratég reagoval po svém. "Ano, četl jsem nějaké prohlášení od nejhoršího trenéra v historii Premier League. Sedm zápasů, sedm porážek, nula vstřelených gólů," uvedl štiplavě. "Říkal, že pro Rashforda nejsem dobrým koučem, protože pro mě jsou nejdůležitější vítězství. Kdyby ho trénoval Frank, Marcus by se naučil prohrávat, protože by pod jeho vedením prohrál pokaždé," dodal svým klasicky povýšeným tónem.

Projev radosti? Rozházené flašky

Událost stará necelý měsíc. Hráči United se v předposledním utkání skupinové fáze Ligy mistrů doma trápili s outsiderem Young Boys Bern. O výhru 1:0 se postaral až v nastaveném čase druhého poločasu střídající Marouane Fellaini. Jak by reagoval "normální" trenér víme. Jak reagoval Mourinho můžete vidět níže. Není divu, že jeho osobitá radost okamžitě obletěla celý svět.

27.11.16: Jose Mourinho sent off for kicking an innocent water bottle

27.11.18: 😂pic.twitter.com/vVqN75NTdQ - Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) 28. listopadu 2018

Rozepře s Pogbou

Jedním z hlavních důvodů krize slavného britského klubu je (byla) vypjatá situace mezi Mourinhem a Paulem Pogbou. Hvězdný francouzský záložník byl po několika nepřesvědčivých výkonec během podzimu zbaven kapitánské pásky. Při tom v roce 2016, kdy byl současný mistr světa znovu přiveden na Old Trafford, byl Mourinho o jeho přínosu bytostně přesvědčen. "Věřím, že právě on bude v příští dekádě srdcem klubu," pronesl.

Raritou je, že právě pětapadesátiletý kouč byl ten, kdo se o Pogbův příchod zasadil. Byl to on, kdo přemluvil šéfy, ať za něj zaplatí rekordní sumu a stane se pilířem zálohy Reds. To vše je dávná historie. Poslední týdny byl Pogba pouze na lavičce náhradníků, hrál minimálně. Je dost dobře možné, že právě neshody s lídrem týmu byly tím hlavním aspektem, proč se Portugalec pakoval.

V červené části Manchesteru nyní doufají, že nový trenér bude s Pogbou kamarád, a že se stane oporou a jakousi zárukou k lepším zítřkům. Těžko odhadovat, ale možná, že se mu na rukáv navrátí i kapitánská páska.

Provokace fanoušků

Na závěr Mourinhovská klasika. Na světě neexistuje snad nikdo, kdo by tak rád provokoval fanoušky (zejména soupeře). Portugalec o tom znovu přesvědčil po nedávné výhře na Juventusu v rámci základní skupiny Ligy mistrů. Po zaznění konečného hvizdu vešel na hřiště a chytil se za ucho, čímž dával domácím příznivcům jasně najevo, že je neslyší a ať pískají více.

Poté se snažil hájit. "Jestli rozumíte italsky, určitě jste se všimli, že mě jejich fanoušci celý zápas uráželi. Uráželi Inter Milán, kde jsem působil a vnímám ho jako svou rodinu," vysvětloval své chování. "Já jim nic neudělal. Bylo to jen gesto," dodal. Co je pro Mourinha "jen gesto", je však pro ostatní přes čáru slušného chování. Také ho za to legenda United Paul Scholes hned zkritizovala. "Pořád se to opakuje. Měl by umět vyhrát s grácií, prostě jen podat ruku trenérovi," řekl zklamaně na adresu bývalého kouče Porta.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo - Football on BT Sport (@btsportfootball) 7. listopadu 2018

Momentů, které se udály během Mourinhova panování na Old Trafford a stojí za zapamatování, je rozhodně více. Fanoušci Manchesteru United mohou za těch dva a půl roku říci s jistotou jediné - určitě se nenudili.