První slova od vyhazovu. Co vzkázal Conte Chelsea?

Italský fotbalový trenér Antonio Conte poprvé otevřeně promluvil o svém vyhazovu z Chelsea. Osmačtyřicetiletý kouč za poslední dvě sezony vyhrál s týmem anglickou ligu a FA Cup. Mnozí čekali na reakci, která bude hodna temperamentního Itala. On však ve svém prohlášení vyjádřil poděkování a popřál hodně štěstí do budoucna.

"Rád bych poděkoval všem svým přátelům v Chelsea za jejich tvrdou práci a podporu za poslední dvě sezony, která nám umožnila společně vyhrát Premier League a FA Cup," stálo v oficiálním prohlášení Asociace ligových manažerů.

"Děkuji především hráčům, jejich talent a odhodlání bylo klíčové v naši cestě za úspěchy. Děkuji jim za všechno, bylo potěšení s nimi pracovat každý den," uvedl Conte, jehož vyhazov z Chelsea byl sice avizovaný, ale několika odborníky nepochopený. Contemu nebyla nic platná ani skvělá procentuální bilance vyhraných zápasů. Celkem vyhrál 70,3 % utkání v Premier League, čímž se řadí s Pepem Guardiolou k nejlepším vůbec.

