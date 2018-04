První virtuální maskot. Fanouška vzal do kabin i na hřiště

Byl to zajímavý duel. Přestože utkání pětatřicátého kola anglické nejvyšší soutěže mezi Evertonem a Newcastlem zdaleka nepatřilo mezi největší šlágry, dokázalo fanoušky pořádně zaujmout. Ne však kvůli povedeným akcím, nýbrž naprosté novince. Poprvé v historii byl totiž použit virtuální maskot, prostřednictvím něhož mohl zápas sledovat i fanoušek, jehož na stadion nepustilo chronické onemocnění.

Fotbalový svět hlásí další technologickou vymoženost. Po postupném zavádění videorozhodčích, po nichž dlouhá léta někteří tak vehementně volali, přichází na scénu další moderní věc. Svou premiéru zažil virtuální maskot.

Pro starší generaci naprosto nepředstavitelný "přístroj" byl navržen na podnět teprve čtrnáctiletého fanouška Jacka McLindena, který má kvůli chronickému onemocnění omezené pohybové schopnosti, a tak nemůže pravidelně docházet na utkání svého milovaného klubu.

Díky skvěle funkčnímu robotickému maskotovi, jenž má v sobě zabudovaný fotoaparát a kameru, si však mohl mladý fanda za pomoci tabletu vychutnat souboj v Goodisonu Parku přímo z pohodlí domova.

🤖 | Meet Jack, who will be getting the full matchday mascot experience from the comfort of his own home via the AV1 robot thanks to @_noisolation and @WellChild! #JacksRobotMascot pic.twitter.com/MlQOPxACJC