Raději nevycházejte, žádal. Den nato pořádal sex party

Hvězdný obránce anglické nejvyšší fotbalové soutěže Kyle Walker má za sebou průšvih. Na svém instagramu zveřejnil video, v němž žádal veřejnost, aby raději vzhledem ke koronaviru zůstala doma. Pouhý den na to už ale řešil zcela jiné záležitosti, kdy si objednal s kamarádem dvě dívky z eskortní služby a uspořádal domácí party.

"Pracuji pro agenturu v Manchesteru. Dostala jsem zprávu od šéfa, že mě čeká klient z vysoké vrstvy, řidič mě dovezl až před brány jeho luxusního apartmá," prozradila jedna ze slečen. Přitom ještě o den dříve Walker nabádal lidi, aby nevycházeli z domovů.

Dívka hvězdu Manchesteru City nepoznala, ovšem během své návštěvy Walkera vyfotila. Svěřenec Pepa Guardioly měl spolu se svým kamarádem dívkám za večer zaplatit 2 200 liber v hotovosti.

Reakce Walkera na celý incident na sebe také nenechala dlouho čekat. "Chtěl bych se všem omluvit za své špatné rozhodnutí. Omlouvám se rodině, přátelům, klubu i veřejnosti. Jsem fotbalista, lidé mě znají a měl bych pro ně být vzorem. Lidé za nás venku nasazují životy a bojují s koronavirem v první linii. Moje chování bylo v obrovském kontrastu s tím, jak by se měl správný člověk chovat," prozradil.

Obdobně se k incidentu vyjádřil také Walkerův zaměstnavatel, Manchester City. "Po našich hráčích chceme, aby šli veřejnosti příkladem. V současných chvílích by měli především podporovat záchranáře a lékaře, kteří bojují s koronavirem. Kyleovo chování bylo v rozporu s tím, co po hráčích chceme a co od nich očekáváme. Zaregistrovali jsme jeho omluvu, celá záležitost bude dořešena v interním disciplinírním řízení," stojí v prohlášení.