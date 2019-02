Real si nedá pokoj. Po Baleovi je v problémech i kapitán Ramos

Po Garethu Baleovi se do potíží s fotbalovými řády dostal i jeho spoluhráč a kapitán Realu Madrid Sergio Ramos. Řízný stoper čelí podezření, že si na konci prvního utkání vyřazovací fáze Ligy mistrů na půdě Ajaxu Amsterdam (španělský klub vyhrál 2:1) nechal schválně udělit žlutou kartu. A protože byla jeho třetí v soutěži, vynechá odvetu a do zbývajících bojů by měl případně znovu čistý štít.

Podobná manipulace s disciplinárními tresty je však zakázaná. Případem se začala zabývat evropská fotbalová asociace UEFA a Ramosovi hrozí prodloužení stopky o jeden zápas. Kapitán Realu si navíc uškodil nešikovným prohlášením krátce po utkání.

"Když se podíváme na výsledek, tak bych lhal, kdybych řekl, že to nebylo schválně," řekl Ramos. "Je to něco, o čem jsem přemýšlel, protože nikdy nemůžete do odvety podcenit soupeře, ale ve fotbale musíte dělat složitá rozhodnutí a je se takto rozhodl," dodal.

Disciplinární komise UEFA vydala prohlášení, že se Ramosovým faulem bude zabývat "v souvislosti s prohlášením po zápase". Kapitán Realu se tak pokusil svá slova korigovat a dalšímu dodatečnému trestu se vyhnout.

"V zápase je vždy hodně napětí a musíte se rozhodovat během vteřiny. Na dnešním utkání je nejlepší výsledek a nejhorší je, že nebudu hrát odvetu. Bolí mě to víc než kohokoliv jiného, žlutou kartu jsem nedostal schválně," uvedl později španělský reprezentant na sociálních sítích. "Kdybych chtěl dostat další žlutou kartu, mohl jsem to udělat už před posledním zápasem ve skupině, protože jsme měli jistotu prvního místa," dodal pro deník Marca.

Obhájce titulu v milionářské soutěži neřeší podobnou lapálii zdaleka poprvé. V loňské sezoně byl za úmyslnou žlutou kartu potrestán stopkou na další dva zápasy pravý bek Dani Carvajal.

Další hvězda výběru trenéra Santiaga Solariho si přitom zadělala na problémy už o víkendu. Garethu Baleovi hrozí dokonce až dvanáctizápasový trest. Disciplinární komise španělské ligy začala devětadvacetiletého fotbalistu vyšetřovat kvůli možnému obscénnímu gestu vůči fanouškům, kterým oslavil gól v sobotním městském derby s Atléticem.