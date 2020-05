Restart ano, ale bez úlev. Jak dopadly testované týmy?

Německý ministr vnitra Horst Seehofer podporuje brzký restart fotbalové ligy. Zdůraznil ale, že fotbalisté nemohou při nastavování podmínek počítat s žádnými zvláštními úlevami. Karanténní opatření v případě pozitivního testu na koronavirus budou muset dodržovat stejně jako všichni ostatní občané.

Přípravu na obnovení sezony zkomplikovaly v minulých dnech pozitivní testy dvou hráčů a fyzioterapeuta z Kolína nad Rýnem. V dalších deseti klubech byly podle médií dosavadní kontroly fotbalistů a realizačních týmů negativní.

Patří mezi ně například druhý celek tabulky Dortmund, Hoffenheim s českým obráncem Pavlem Kadeřábkem na soupisce nebo Brémy, kde působí brankář Jiří Pavlenka a obránce Theodor Gebre Selassie.

Výsledky testů naopak nezveřejnil například vedoucí Bayern Mnichov nebo třetí Lipsko, za které nastupuje útočník Patrik Schick. Stejně se zachoval i Augsburg, kde hrají záložník Jan Morávek, obránce Marek Suchý a brankář Tomáš Koubek. A také Hertha Berlín, kde působí záložník Vladimír Darida.

Navzdory trojici pozitivních testů v Kolíně nad Rýnem může trénink ve skupinách na základě pravidel, jež platí od začátku dubna, pokračovat. Vláda se bude osudem bundesligy zabývat ve středu. Vedení soutěže chtělo obnovit zápasy od 9. května, což podle všeho nestihne.

Pokud by se pozitivní testy objevily v průběhu soutěže, musel by celý tým na dva týdny do karantény. "Nechci být ten, kdo kazí zábavu, ale to, co platí pro všechny, platí i pro profesionální fotbalisty," řekl Seehofer listu Bild am Sonntag.

"Celý rozpis a tabulka mohou být ohroženy. Bude to tedy vyžadovat od všech zúčastněných velkou disciplínu při dodržování opatření. Ale jsem pro to, abychom se pokusili zápasy umožnit," dodal.

Žádná privilegia ale fotbal nemůže očekávat. "Nepřipadá v úvahu, aby byli fotbalisté testováni častěji než třeba lékaři, zdravotní sestry nebo policisté, kteří jsou v každodenním kontaktu s lidmi. Ve veřejném zdravotnictví nesmějí vyvstat žádné překážky kvůli vyššímu objemu testů ve sportu, například v dostupnosti testů nebo v laboratořích. To je pro mě základní podmínka," dodal Seehofer.