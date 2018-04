Řež v Turecku. Kouč Besiktase skončil s pěti stehy v nemocnici

Turecký fotbal řeší další velký skandál. Městské derby mezi Fenerbahce a Besiktasem, jež se odehrálo v rámci odvety semifinále poháru, bylo kvůli výtržnostem fanoušků přerušeno a následně také odloženo. Chuligáni domácího celku trefili jedním z vhozených předmětů trenéra hostů, jenž skončil s pěti stehy na hlavě v tamní nemocnici. Řádění odnesl i člen realizačního týmu, jehož příznivci soupeře napadli v hráčském tunelu.

Semifinálové utkání tureckého poháru mezi dvěma istanbulskými rivaly slibovalo po úvodní remíze 2:2 velkou podívanou, nakonec se ale proměnilo v obrovský skandál, jenž obletěl celý sportovní svět.

První kaňka vyhroceného zápasu přišla už ve třicáté minutě, kdy dostal Pepe, portugalský stoper ve službách hostujícího mančaftu, červenou kartu za faul na unikajícího protihráče. Bývalý hráč slavného Realu Madrid tak musel zamířit předčasně do sprch.

Hlavní incident se ale zrodil v devětapadesáté minutě, když začali řádit domácí fanoušci. Ti bez jakýchkoliv zábran projevili svou nenávist vůči tradičnímu soupeři, což vygradovalo v útok na hostujícího trenéra Senola Günese. Několik příznivců devatenáctinásobného mistra Süper Ligy naházelo na pětašedesátiletého kouče nebezpečné předměty, jeden z nich jej dokonce trefil přímo do hlavy.

Uznávaný lodivod musel být okamžitě převezen do tamní nemocnice, kde si ošklivá rána vyžádala dohromady pět stehů.

Scenes in Istanbul! Besiktas manager in Hospital after being struck by an object thrown from the Fenerbahce stand. pic.twitter.com/9siCxjy9sF