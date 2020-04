Římané se vzdali výplat, hráči navíc budou doplácet mzdy.

Fotbalisté a členové realizačního týmu AS Řím se do konce sezony vzdali výplat, aby pomohli klubu s ekonomickými dopady koronavirové krize. Hráči navíc budou doplácet mzdy ostatním zaměstnancům, které klub během přerušení soutěží umístil do částečné nezaměstnanosti.

Serie A byla kvůli pandemii nového typu koronaviru, kterému v Itálii podlehlo 23 tisíc lidí ze 180 tisíc potvrzených nakažených, přerušena v polovině března. Řada klubů po výpadku příjmů sáhla k úsporným opatřením včetně AS Řím, jehož hráči se od března do června, kdy měl ročník za normálních okolností skončit, vzdali výplat.

"Vždycky říkáme, že v AS Řím jsme na jedné lodi. A tím, že se dobrovolně vzdali platů do konce sezony, to hráči a trenéři dokázali. Za fantastické gesto vůči zaměstnancům si zaslouží velký dík," uvedl ředitel klubu Guido Fienga s tím, že hráči a trenéři budou moci v případě dokončení přerušené soutěže a dosažení daných cílů získat ušlé peníze zpět.