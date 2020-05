Rok bez pohárů ano, dva roky ne. De Bruyne zvažuje budoucnost

Manchesteru City hrozí dvouletý zákaz účinkování v evropských pohárech a pro anglický velkoklub by to mohlo mít nedozírné následky. Kromě finanční ztráty by totiž mohl přijít i o největší hráčské hvězdy. Včetně kreativního záložníka Kevina De Bruyneho.

"Počkáme a uvidíme. Dva roky bez Ligy mistrů by pro mě byla dlouhá doba. Jeden rok bych možná dokázal akceptovat," vyjádřila se opora úřadujícího anglického mistra v rozhovoru pro belgický Het Laastste Nieuws.

Citizens byli potrestáni za porušení finanční fair play a licenčních předpisů. Klub se nicméně odvolal ke sportovní arbitráži CAS.

"V klubu nám řekli, že podali odvolání a že si jsou stoprocentně jistí úspěchem. Mám důveru ve svého zaměstnavatele - pokud říkají, že je to pravda, tak tomu věřím," uvedl.

Rozhodnutí o případném odchodu ale nebude souviset s případným setrváním současného trenéra Pepa Guardioly.

"Pep oznámil, že zůstane až do konce příští sezony, kdy mu končí smlouva. Už jsem hrál i pod jinými manažery, takže ohledně své budoucnosti se rozhodnu nezávisle na něm," dodal.