Ronaldo jako vítěz Sarriho přesunu, kdo jsou další a kdo prohrál?

Z londýnské Chelsea neodešel po sezoně zakončené triumfem v Evropské lize pouze belgický záložník Eden Hazard, ale také trenér Maurizio Sarri. Italský stratég zatoužil opět po své domovině, aby mohl být blíž své rodině. Nezamířil však do Neapole, odkud odešel do Londýna, ale do Juventusu. Z jeho příchodu do Turína vzešli několik vítězů i poražených. Zde je několik z nich.

Příznivci Neapole - poražení

Jedním z největších poražených jsou rozhodně fanoušci vicemistra Itálie - Neapole. Odtud odešel Sarri do Chelsea a v nedávné době vznikl i dokumentární film vypovídající právě o něm. Premiéra promítání se odehrála v Boloni a mělo se jednat o radostnou příležitost. Ovšem až do chvíle, než se všichni dozvěděli, že Sarri podepsal s Juventusem. "My 'sarristi' tomu stále nemůžeme uvěřit," řekl herec Massimiliano Gallo, který pracoval na filmu jako vypravěč, pro Gazzetta dello Sport.

"Nevylučujeme možnost, že bychom film dokonce stáhli!" dodal. První promítání dokumentu může být tak klidně zároveň i poslední. Fanoušci z Neapole, jako je Gallo, považují Sarriho příchod do Juventusu za akt zrady.

Jorginho - poražený

Pravděpodobně největším poraženým ohledně přesunu Sarriho ze Stamford Bridge do Turína je Jorginho. Italský trenér si Brazilce vzal s sebou z Neapole do Londýna. Nyní však zůstal 27letý záložník v Londýně osamocen a dá se říct, že se stane obětním beránkem. Musí totiž doufat, že na něj nový trenér Blues ukáže a ponechá si ho v týmu.

Ronaldo - vítěz

Absolutním vítězem se stává naopak Cristiano Ronaldo. Hvězdný útočník ukázal trenérské sklony už před třemi lety ve finále, kdy prakticky on dovedl Portugalce k vítězství ne EURU. Ještě před příchodem Sarriho dokázal do řad Juventusu naverbovat nizozemského obránce Matthijse de Ligta a jeho manažerské tahy ještě nekončí. Snaž se ještě přesvědčit k přesunu na Allianz Stadium kamaráda z Realu - Marcela.

Ronaldo měl sice výborný vztah s bývalým koučem Juventusu Allegrim, nicméně nemohl překousnout vyřazení Juventusu ve čtvrtfinále Ligy mistrů a několikrát během sezony byl viditelně frustrován nedostatkem kontroly nad hrou "Staré dámy". V tomhle směru Portugalec rozhodně přivítá příchod poslušného kouče Sarriho. Ten by měl postavit hru okolo něj a postavit strategii týmu, aby mu dal přesně to, co chce - míč.

Fanoušci Chelsea - poražení

Mnozí fanoušci Chelsea se sice teď cítí jako vítězové, když je jejich tým zpět v Lize mistrů a navíc ve finále Evropské ligy přejel městského rivala z Arsenalu, k tomu se navíc zbavili i neoblíbeného Sarriho. Jenomže budou spíš poražení.

Italský kouč překonal všechna očekávání na Britských ostrovech a v premiérové, nyní jediné, sezoně v Premier League obstál. S Blues skončil na třetím místě anglické ligy, dosáhl finále Ligového poháru a vyhrál významnou evropskou trofej. To všechno přes nepříznivý start, kdy si Sarri vyslechl hodně kritiky a s ním také Jorginho.

Fanoušci Chelsea by si spíš měli vzít příklad z Manchesteru City. Tamější příznivci v první sezoně Guardiolu podpořili a nenadávali na něj, jako v případě Blues na Sarriho, a jak se jim španělský trenér odvděčil. Naposled vyhrál Premier League a Citizens patří pravidelně ke špičce anglické ligy. Aby na Stamford Bridge v budoucnu nelitovali.

Paolo Dybala - vítěz

Nikdo neutrpěl s příchodem Ronalda tolik, jako argentinský útočník. I on se musel podřídit stylu a hře na Portugalce po nejlepší sezoně (2017/2018 - 26 gólů) přišla vzápětí ta nejhorší. V uplynulém ročníku Serie A zaznamenal pouhých pět branek ve 24 zápasech.

Argentinec vyhlíží tak nového trenéra a je hodně rád, že Allegri odešel. Klidně se z něj může vyvinout lepší střelec, než kterým byl před Ronaldovým příchodem. Navíc o Dybalu projevil Antonio Conte, který usedl na lavičku Interu Milán. Juventusu nabídl za Dybalu Maura Icardiho, turínský celek však jeho nabídku odmítl s tím, že chce jihoamerickému útočníkovi dát šanci znovu být jedním z nejcennějších hráčů "Staré dámy".