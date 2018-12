Ronaldo pozval Messiho do Serie A. Asi mi chybí, připustil

Fotbalové megahvězdy opět v jedné lize? S podobnou myšlenkou přišla jedna z nich. Portugalec Cristiano Ronaldo vyzval svého věčného rivala ze Španělska, aby se za ním přesunul do italské ligy Serie A. Neměl přitom na mysli nikoho jiného než Argentince Lionela Messiho, se kterým bojoval v minulých letech o pozici nejlepšího hráče na světě.

Hvězda Juventusu Turín by podle vlastních slov byla otevřena myšlence, aby se jeho dlouholeté rivalita s barcelonským útočníkem znovu oživila. Portugalec si na dálku rýpl do Messiho a na jeho adresu řekl, že "možná potřebuje více" po tak dlouhé době v katalánském klubu a vyzval svého věčného rivala, aby se za ním přesunul do italské fotbalové nejvyšší soutěže, Serie A. Zároveň připustil, že mu zřejmě zápolení s ním chybí.

S touto odpovědí přišel Portugalec, když se ho zeptal italský deník Gazzetta dello Sport. "No, možná ano," připustil Ronaldo a vyzval Argentince, aby ho následoval. "Rád bych, aby jednou přišel do Itálie a stejně jako já přijal tuto výzvu," prohlásil Portugalec, jenž si vyzkoušel nejvyšší soutěž také ve Španělsku, Portugalsku či Anglii "zatímco on hrál pouze v jedné zemi," rýpla si do soka 33letá fotbalová hvězda.

Na druhou stranu ale Ronaldo uznal Messiho oddanost Barceloně. "Pokud tam je šťastný, tak já to respektuji," uvedl Portugalec. "Je to fantastický hráč, dobrý kluk," dodal vzápětí. "V Itálii jsem začal nový život a jsem tady šťastný," neopomněl říci fotbalista Juventusu, v jehož dresu vstřelil již jedenáct branek v této sezoně.

Ronaldo a Messi bojovali ve španělské lize proti sobě devět let, než se Portugalec rozhodl pro změnu a zamířil do Itálie. Z hlavního města Španělska zamířil do Juventusu Turín za 100 milionů eur (přibližně 2,6 miliardy korun). Real Madrid přitom opouštěl jako pětinásobný držitel Zlatého míček pro nejlepšího fotbalistu roku.