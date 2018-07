Ronaldo už patří Juventusu. Hvězdný Buffon hořce lituje

S velkou pompou opustil Juventus a vydal se na stará kolena vstříc novému dobrodružství. Gianluigi Buffon přestoupil do PSG, kde se jmény Mbappého, Neymara či Cavaniho cítil velkou perspektivu. Už po pár dnech však musí svého rozhodnutí litovat. "Stará dáma" dokázala získat hvězdného Cristiana Ronalda a její šance na dobývání nejvyšších příček v Evropě rapidně vzrostly. Místo aby se tak italský brankář radoval z nového spoluhráče, už je dávno jinde. Navíc si v dresu Pařížanů připsal hodně nepovedenou premiéru.

O Ronaldovi a jeho přestupu z madridského Realu do italského Juventusu Turín se toho už napsaly stohy. Zatímco fanoušci "bílého baletu" smutnili, příznivci "staré dámy" naopak jásali a přišli svou novou akvizici i náležitě přivítat. Z bombastického přestupu naopak zřejmě rozhodně neměla radost brankářská super Gianluigi Buffo, jenž po sezoně z Turína pláchla.

Legendární gólman se totiž po sedmnácti sezonách na severu Itálie rozhodl pro změnu a upsal se v PSG. Rozhodl se nejen pro novou výzvu, ale chtěl vylepšit své šance na triumf v Lize mistrů, který mu zatím uniká. Ve společnosti mladých hvězd jako Mbappého či Neymar si nejspíš mnul ruce, jaké terno udělal.

To však platilo jen donedávna. Poté, co Juventus získal Ronaldo, musí být Buffonovi hodně úzko. Vždyť právě portugalský klenot dotáhl za velkými tituly takřka všechny týmy, v nichž působil. Na začátku svého angažmá pravil, že přijel do Paříže s nadšením dítěte. To mu ale nejspíš dlouho nevydrželo.

Už v prvním zápase se totiž moc nepředvedl. PSG přivítalo tým Chambly ze třetí francouzské divize a prohrálo 2:4. Dvě branky navíc inkasovalo z penalt po Buffonových faulech. A to už v první půli. I když hráli úřadující mistři francouzské ligy bez řady opor, takový výsledek byl pro všechny hodně zarážející.

Premiéra v pařížském dresu se tak zkušenému brankáři vůbec nepovedla. A může být rád, že se z přátelského duelu nepořídilo žádné video. Jak se mu povede v ostrých zápasech?