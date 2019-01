Ronaldo vystřelil z penalty Juventusu výhru. Nevídaný kolaps AS Řím

Fotbalisté Juventusu otočili v 21. kole italské ligy zápas na hřišti Lazia a díky proměněné penaltě Cristiana Ronalda v závěru druhé půle zvítězili 2:1. AS Řím ztratil slibně rozehraný zápas, ve kterém vedl po 40 minutách na hřišti Atalanty o tři branky. V Bergamu nakonec hosté remizovali 3:3, český útočník Patrik Schick zůstal v římském týmu mezi náhradníky.

Turín uhájil proti třetímu celku tabulky Interu Milán těsné domácí vítězství 1:0, jedinou branku dal Armando Izzo. Fiorentina zvítězila na hřišti posledního Chieva 4:3, i když hrála od 60. minuty bez vyloučeného Marca Benassiho. Dvěma góly přispěl k výhře hostů útočník Federico Chiesa.

Boloňa v souboji týmů bojujících o záchranu podlehla na svém hřišti předposlednímu Frosinone vysoko 0:4. Český záložník Ladislav Krejčí do zápasu nezasáhl. Fotbalisté Spalu otočili zápas s Parmou, kterou nakonec porazili 3:2.

Lazio bylo od začátku utkání nebezpečnějším týmem a brankář Juventusu Szczesny musel předvést několik pohotových zákroků. V prvních 45 minutách gól nepadl, Juventus si během nich nevypracoval žádnou šanci.

Po změně stran se vedoucí branky dočkali domácí fanoušci, po rohovém kopu si srazil hlavou míč do brány turecký záložník Can. Náskok ale Laziu nevydržel dlouho, po první střele Juventusu ze 74. minuty dorazil míč do sítě obránce Cancelo. Premiérová trefa čtyřiadvacetiletého fotbalisty nastartovala obrat, který dovršil z penalty 15. brankou v soutěži Ronaldo.

Cristiano Ronaldo's late penalty seals a comeback win for Juventus at Lazio - and continues his fine start in Serie A. 👕 21 games ⚽️ 15 goals pic.twitter.com/R2jtZGf2BD - D9INE (@D9INE_FOOTBALL) 27. ledna 2019

Juventus si připsal devatenácté ligové vítězství a dál neochvějně vévodí soutěži s náskokem 11 bodů před Neapolí. Lazio prohrálo v Serii A podruhé za sebou.

AS Řím vstoupil do duelu v Bergamu skvěle. Ve třetí minutě otevřel skóre bosenský útočník Džeko, který po třiceti minutách zvýšil na 2:0.

After nine games scoreless, Edin #Džeko returns with 2 goals against #Atalanta today.



The #Bosnian Diamond is shining bright once again! 🇧🇦💎



pic.twitter.com/dWPSt7XKAf - BH live (@BHlive_official) 27. ledna 2019

Třetí branku o pár minut přidal El Shaarawy. Do poločasu se domácím podařilo snížit zásluhou Castagneho. Po půli vstřelil druhý gól Atalanty Tolói a vyrovnávací branku obstaral ve skvělé formě hrající Zapata, který nejprve neproměnil penaltu, ale z následné akce už mířil přesně.

Kolumbijský střelec Zapata skóroval podeváté v řadě a v tabulce kanonýrů mu patří s 15 góly druhé místo za Quagliarellou ze Sampdorie. Římu skončila série tří vyhraných duelů, Atalanta se stále drží těsně za pohárovými příčkami.

Inter nevyzrál na Turín v posledních pěti vzájemných zápasech, z nichž má bilanci dvou proher a tří remíz. Přestože hosté měli převahu, gól vstřelit nedokázali a sami inkasovali. Po rohovém kopu nejvýš vyskočil obránce Izzo a hlavou poslal míč k pravé tyči Handanovičovy brány.

Šestadvacetiletý Izzo vstřelil druhou ligovou branku v sezoně. Vítězství posunulo Turín na 10. místo v tabulce, Inter zůstal třetí, ale na druhou Neapol ztrácí už osm bodů.

Chievo, které má v lize nejhorší obranu spolu s Frosinone, prohrávalo už od 4. minuty, kdy se trefil Muriel. Do kabin odcházeli domácí za stavu 1:2. Ve druhé půli zahrál záložník Fiorentiny Benassi ve vápně rukou a dostal červenou kartu. Nařízenou penaltu proměnil Pellissier. Hosté ale i v deseti dokázali vstřelit dvě branky zásluhou Chiesy. Před koncem zápasu snížil na konečných 3:4 Djordjevič.

Boloňa je po čtyřgólovém debaklu na 18. místě s náskokem bodu před Frosinone. Domácí nevyhráli v lize už 14 utkání. Frosinone naopak zvítězilo teprve podruhé v ročníku. I přes čtyři nastřílené góly patří s Boloňou k týmům s nejslabším útokem v lize.

Parma v duelu se Spalem Ferrara vedla po dvou brankách Ingleseho 2:0, hosté ale během 18 minut zápas otočili a odvezli si všechny tři body. Spal vyhrál po dvanácti ligových zápasech.