Ronaldovi je pětatřicet let. Góly střílí pořád jako zamlada

Již od raného mládí byl portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo považován za obrovský talent.

V 18 letech debutoval v reprezentaci, ve 23 už coby opora Manchesteru United získal Zlatý míč a po rekordním přestupu do Realu Madrid se vypracoval v globální superhvězdu. Tou zůstal i poté, co z Madridu odešel do Juventusu Turín. Technicky i rychlostně skvěle vybavený útočník, jenž se v posledních letech přetahuje o titul nejlepšího hráče planety s Argentincem Lionelem Messim, slaví 5. února pětatřicetiny.

"Věk je jen číslo. Neznamená to, že ve 34, 35 nebo 36 letech jste na konci kariéry. Dokazuju to svými výkony, tím, jak hraju, jak se cítím pořád dobře a nažhaveně a jak přemýšlím o fotbale. Jsem vyspělejší," řekl držitel pěti Zlatých míčů, jenž v minulé sezoně pomohl svými góly Juventusu k titulu a reprezentaci k postupu na Euro. To bude už jedenáctým velkým turnajem portugalského kapitána.

Hvězda první velikosti

"Nejdůležitější nejsou individuální, ale týmové ceny. Pokud vyhrajete ty, pak máte větší šanci na individuální ocenění. Zlatý míč je pro mě na druhém místě," prohlásil pětinásobný vítěz Ligy mistrů, který v říjnu jako šestý fotbalista v historii pokořil hranici 700 soutěžních gólů.

Rodák z ostrova Madeira začínal s fotbalem v osmi letech v tamním amatérském klubu Andorinha. Po dvou letech přešel do většího Nacionalu, odkud ho v roce 1997 koupil Sporting Lisabon. Po jediné sezoně v áčku Sportingu zaujal Portugalec legendárního trenéra Manchesteru United Alexe Fergusona natolik, že za něj neváhal zaplatit přes 12 milionů liber.

V dresu Rudých ďáblů se Ronaldo brzy vypracoval v hvězdu první velikosti, vedle tří domácích titulů pomohl "Reds" k triumfu v Lize mistrů i na MS klubů. Dařilo se mu i v reprezentaci, s níž na domácím evropském šampionátu v roce 2004 vybojoval stříbro, o osm let později přidal bronz. Zlata se dočkal na Euru 2016 i přesto, že finále kvůli zranění nedohrál.

Nová výzva

Ačkoli zástupci Manchesteru několikrát prohlásili, že Ronaldo není na prodej, v létě 2009 neodolali rekordní nabídce ze strany Realu ve výši zhruba 2,5 miliardy korun. Od počátku svého působení ve španělském velkoklubu sázel královsky placený a vždy pečlivě upravený Portugalec, jenž má vlastní módní značku CR7, jeden gól za druhým. V Realu slavil čtyři prvenství v Lize mistrů, tři na MS klubů nebo dva domácí tituly.

Po třetím triumfu v Lize mistrů v řadě se čtyřnásobný držitel Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce evropských lig rozhodl pro novou výzvu a za 2,6 miliardy korun přestoupil do Juventusu. Hned v premiérové sezoně se radoval z titulu a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem italské ligy. Jeho snem je znovu zvednout nad hlavu ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů, jejímž je historicky nejlepším střelcem.

Početná rodina

V reprezentaci ho jediná branka dělí od jubilejního stého zásahu. V ohrožení je i rekord Íránce Alího Daeího, který má na kontě 109 branek. "Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, a já tenhle překonám," řekl k tomu Ronaldo, jenž byl už v roce 2015 zvolen nejlepším portugalským fotbalistou všech dob.

V posledních letech se jednomu z nejlépe placených sportovců světa nevyhnuly ani nepříjemnosti v čele se soudem za neplacením daní či obviněním ze znásilnění, ale jeho výkony na hřišti to neovlivnilo. Ronaldovi se daří i v rodinném životě, po třech dětech, které mu odnosila náhradní matka, se narodila dcera jeho přítelkyni a modelce Georgině Rodríguezové.

"Jsem šťastný, když vyhráváme, skóruju, vychutnávám si to. Přijdu domů, děti jsou šťastné a pogratulují mi ke gólu. To je má motivace do tréninků, zápasů a k tomu, abych bavil fanoušky svou vášní," prohlásil držitel nejvyššího státního vyznamenání, Řádu prince Jindřicha Mořeplavce.