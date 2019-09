Ronaldovi se ozvala hrdinka z mládí, dávala mu hamburgery

Crisitano Ronaldo v nedávném rozhovoru přiznal, že když byl malý, chodil po trénincích do McDonald´s. Fotbalová hvězda tam v útlém věku dostávala hamburgery zdarma. V emotivním interview vyzval tehdejší zaměstnankyně fastfoodu, aby se ozvaly. A skutečně se jedna našla!

Ve velkém rozhovoru pro britskou televizi ITV se mimo jiné Ronaldo rozplakal, protože mu byly ukázány záběry jeho otce, které do té doby neviděl.

Pak ale začal vyprávět o svém dětství. O tom, jak malému Cristianovi dávaly ochotné paní z McDonald´s hamburgery zdarma. "Byli jsme trochu hladoví a Mc Donald´s byl hned vedle. Zaťukali jsme na dveře a ptali se, jestli jim něco nezbylo," vyprávěla fotbalová megastar, která tehdy oblékala dres CF Andorinha. Od té doby uplynulo dvacet let a budova s rychlým občerstvením tam už nestojí.

"Byla tam Edna a další dvě paní. Prodejnu ale zanedlouho zavřeli. Pár lidí jsem se ptal, kam šly, ale nikdo nic nevěděl. Ale doufám, že tenhle rozhovor je pomůže najít. To bych byl opravdu šťastný. Chci je totiž pozvat do Turína nebo do Lisabonu na večeři, jelikož bych jim to chtěl nějak vrátit," pokračoval kapitán portugalské reprezentace.

Na "inzerát" se zanedlouho ozvala Paula Lecaová. I ona přišla se svojí verzí příběhu. "Čekali před prodejnou, a když nám dal manažer povolení, některé zbylé hamburgery jsme jim dali. Jedním z těch kluků byl i Cristiano Ronaldo. Stále se tomu směji. Už jsem to řekla i mému synovi, ale on si myslí, že to je lež, protože si nedokáže představit, že by jeho máma dávala hamburger právě Ronaldovi," řekla.

Paula Leca, a married mum-of-two has come forward as one of the McDonald's workers who gave Cristiano Ronaldo free burgers when he used to beg for food as a child. pic.twitter.com/nYeOWMa3tP - Zeeshan⁷ (@FutbolZEE) 20. září 2019

Pozvánku od hráče známého jako CR7 by s radostí přijala. "Je vtipné, že si na to stále Cristiano pamatuje. Stalo se to před mnoha lety. To, že nás chce pozvat na večeři, ukazuje jeho lidskost. Pokud by to musel opravdu vážně, ráda bych s ním na večeři šla a první věc, kterou bych mu řekla je, že moc děkuji," dodala Lecaová.