Rooneyho mise v MLS: vstřelil první gól, na konci mu zlomili nos

Fotbalový útočník Wayne Rooney vstřelil svůj premiérový gól v americké Major League Soccer a pomohl svému týmu DC United k výhře 2:1. O výhře jeho týmu rozhodl vlastní gól soupeře v poslední minutě řádné hrací doby utkání. Pro Rooneyho však jeho branka nebyla jediný zajímavý moment v zápase. Anglický střelec dokončil zápas se zkrvavenou tváří. Podle lékařů utrpěl zlomený nos.

Bývalý útočník Manchesteru United si zapsal svůj první přesný zápis v novém působišti. Ve 33. minutě převzal přihrávku spoluhráče Acosty a z úhlu překonal brankáře Tima Howarda mezi nohy. Gólmana, s kterým sdílel společnou šatnu v letech 2004-2007, když oba působili ve slavném Manchesteru United.

Tým DC United, i s přispěním Rooneyho, porazil Colorado Rapids 2:1 a připsal si teprve druhou výhru od 19. května. Vítěznou branku si hráči Colorada vstřelili sami, když si centr Segury srazil do vlastní branky nešťastník Jackson.

Na zápas, ve kterém Rooney vsítil svou první branku v americké soutěži, nikdy nezapomene. Kromě vstřeleného gólu bude mít i jednu nepříjemnou vzpomínku. Na konci utkání se totiž při bránění střetl s jedním z protihráčů, z čehož vzešel se zkrvaveným obličejem. Lékaři ho odvedli za čáru, kde mu omotali hlavu bandáží a následně se do hry vrátil zpět. Po utkání Rooney přiznal, že dohrával se zlomeným nosem a pěti stehy v obličeji.

Trenér DC United Ben Olsen vyzdvihl Rooneyho přínos. "Byl fantastický ve všech aspektech hry. Jeho vůdcovství a schopnost vstřelit branku bylo skvělé. Doufejme, že bude časem ještě lepší," uvedl. Vyjádřil se také k incidentu, ze kterého odešel jeho snajpr se zlomeným nosem. "Nemyslím si, že je to poprvé, co odešel z utkání zkrvavený. Je to silný chlap a věřím, že se z toho oklepe," pověděl na pozápasové tiskové konferenci.

Pro bývalého anglického reprezentanta to byl první gól v dresu DC United ve čtyřech odehraných zápasech. Jestli přidá další, se teprve uvidí. Jelikož je jeho tým na posledním místě tabulky východní konference, určitě by to nebylo na škodu.