Rose: Nechci riskovat zdraví pro zábavu lidí. Přirovnal se ke kryse

Anglický reprezentační obránce Danny Rose z Newcastlu tvrdí, že se s fotbalisty Premier League zachází jako s laboratorními krysami. Kmenový hráč Tottenhamu je jedním z nejhlasitějších kritiků rozehrání ligové sezony po koronavirové pandemii, které je plánované na polovinu června.

Kluby anglické ligy začaly v úterý s tréninky ve skupinách. Vedení soutěže oznámilo, že testy z předchozích dnů odhalily u 748 lidí šest pozitivních testů na covid-19 ve třech různých týmech. Jedním z nich je obránce Watfordu Adrian Mariappa.

"Lidi si myslí, že bychom se měli vrátit k fotbalu, jako kdybychom byli morčata nebo laboratorní krysy. Budeme teď prostě experimentovat a uvidí se, jestli to bude fungovat nebo ne," uvedl Rose v podcastu.

"Umím si představit, že lidé doma říkají: 'No, však vydělávají spoustu peněz, tak by se měli vrátit na trávník.' Ale stojí to za to? Budu riskovat své zdraví pro zábavu lidí, což není věc, která by mě teď moc lákala, pokud mám být upřímný," dodal třicetiletý krajní obránce s 29 starty za anglickou reprezentaci.

Dalším hlasitým odpůrcem návratu ke skupinovému tréninku je kapitán Watfordu Troy Deeney, jenž má strach, že by mohl koronavirem nakazit malého syna, který trpí dýchacími obtížemi.