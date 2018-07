S Erdoğanem bych se vyfotografoval znovu, uvedl Özil.

Německý fotbalový reprezentant Mesut Özil se poprvé vyjádřil k aféře s kontroverzní fotografií s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem a uvedl, že by se s ním vyfotil znovu. Snímek z květnového setkání, na kterém s Erdoğanem zapózoval i další německý hráč s tureckými kořeny Ilkay Gündoğan, podle Özila neměl žádný politický podtext a nebyl zamýšlen jako předvolební podpora tureckému prezidentovi. S Erdoğanem si prý povídali jen o fotbale.

"Vyrůstal jsem v Německu, má rodina je pevně zakořeněná v Turecku. Mám dvě srdce, jedno německé a jedno turecké. Když jsem byl malý, matka mě vedla k úctě a tomu, abych nikdy nezapomněl, odkud pocházím," uvedl Özil na sociálních sítích týden po mistrovství světa, na kterém němečtí obhájci titulu vyhořeli.

Na nesouladu v týmu se podle spekulací mohla podepsat i aféra kolem fotky s Erdoğanem, kvůli níž oba fotbalisté čelili v Německu kritice. Autokratickému vůdci darovali své dresy, Özil s nápisem "Svému prezidentovi".

Devětadvacetiletý záložník Arsenalu uvedl, že s Erdoğanem se za poslední roky potkal několikrát. Společný snímek vznikl v květnu na charitativní a vzdělávací akci v Londýně. "I když to německá média podávala jinak, pravda je taková, že kdybych se s prezidentem nesešel, byla by to neúcta ke kořenům mých předků, kteří by dnes byli pyšní na to, kam jsem se dostal. Je mi jedno, kdo je prezident, záleží na tom, že je to prezident. Ať už jde o tureckého, nebo německého prezidenta, zachoval bych se stejně," uvedl Özil. Ke své budoucnosti v národním týmu se nevyjádřil.