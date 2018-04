S rtěnkou na tváři. Hráči italské ligy bojovali proti násilí na ženách

Italská liga je jednou z nejsledovanějších na fotbalové planetě. Jinak tomu nebylo ani v čtyřiatřicátém kole, v němž se zrodilo několik překvapení. Fanoušky kromě výsledků zaujali také samotní hráči. Tváře většiny z nich totiž zdobil otisk dámské rtěnky, jenž měl značit boj proti násilí na ženách. Netradiční krok následně ocenili příznivci napříč celým světem.

Uplynulé kolo italské Serie A bavilo. Velký ohlas vzbudila především výsledkově úspěšná utkání velkoklubů ze Říma, kteří bojují společně s milánským Interem o příčky zaručující postup do základní skupiny Ligy mistrů.

Nálepku zápas kola tentokrát dostal souboj mezi vedoucím Juventusem a druhou Neapolí, jenž mohl "starou dámu" výrazně přiblížit ke kýženému titulu. Mač však skončil napříč všem prognózám úspěchem hostů. Mužstvo kolem slovenského středopolaře Marka Hamšíka dokázalo brankou stopera Koulibalyho z poslední minuty nejtěsnějším rozdílem zvítězit, čímž snížilo náskok Turínských na pouhý jeden bod.

Samotné výsledky ale ani zdaleka nebyly tím jediným, co italské fanoušky v uplynulém víkendu nadchlo. Fotbalisté zaujali hodně netradičním vzhledem. Někteří z nich totiž měli na tváři zřetelný otisk dámské rtěnky

Důvod? Iniciativa proti násilí na ženách. Ke kroku, který vymyslel tamní svaz společně s italskou organizací pro lidská práva WeWorld Onlus, se během devíti utkání připojily desítky profesionálů včetně hvězd, jako jeu Paulo Dybala či Douglas Costa.

Every Serie A player this weekend will have a red swipe on their face to bring awareness against violence to women



Great initiative from @SerieA_TIM 👏🏼 pic.twitter.com/mdNFk78gsy