Sadílek spasil PSV Eindhoven. Udělal velký pokrok, řekl kouč

Fotbalista Michal Sadílek zažil krátce před Vánoci jeden z největších okamžiků v kariéře, po kterém neměl slov. V sobotním utkání s Alkmaarem jej trenér PSV Eindhoven Mark van Bommel poslal po 29 minutách na hřiště, aby pomohl otočit nepříznivý stav 0:1. A devatenáctiletý český záložník si při svém druhém startu v nizozemské lize připsal vítězný gól, který byl jeho prvním soutěžním v A-týmu slavného klubu. Po výhře 3:1 ho chválili kouč i spoluhráči.

"Je těžké popsat pocity, nemám slov. Přijít jako střídající hráč, dát gól a vyhrát zápas. Bylo to prostě skvělé, nádherný večer," citovaly Sadílka klubový web a nizozemská média.

Český talent přišel na trávník v době, kdy se Eindhovenu nedařilo a Alkmaar na stadionu lídra soutěže překvapivě dominoval. "Bylo to těžké, hráli jsme příliš pomalu a první poločas byl z naší strany prostě hrozný. Trenér mi řekl, abych se šel rozcvičit a zahřát a po třech minutách mi řekl, že jdu na to," prohlásil Sadílek.

"Poprosil mě, ať prostě hraju svou hru. Abych hrál jednoduše, vyhrával souboje o míč a přihrával ho nejbližším spoluhráčům," doplnil mladý záložník.

Ještě do poločasu favorit srovnal a ve 47. minutě přišla Sadílkova chvíle. Při brejku vystartoval dopředu až na hrot útoku a po přihrávce od kapitána Luuka de Jonga ve skluzu dostal balon do sítě. "Věděl jsem, že se musím dostat před obránce. Šel jsem vědomě do skluzu a nakonec z toho byl hezký gól. I když musím říct, že přihrávka od Chuckyho (De Jonga) byla také krásná," uvedl Sadílek.

Van Bommel původně zvažoval, zda Sadílka nenasadit až po poločase. "Myslím, že to byl nás nejtěžší zápas podzimu. To byl důvod, proč jsme se rozhodli nakonec raději nasadit Sadílka po půlhodině a ne až v druhém poločase. Cítil jsem, že je to nezbytné, že potřebujeme udělat nějaké změny, abychom získali kontrolu nad hrou. A jsem rád, že se to vyplatilo," uvedl Van Bommel.

Sadílek si připsal čtvrtý soutěžní start na A-tým PSV, před dvěma týdny už nakoukl na hřišti Interu Milán i do Ligy mistrů. "Myslím, že ten gól mu pomůže, pro něj jedině dobře. Je to mladý kluk, který lítá všude. V poslední době udělal velký pokrok," pochválil svého svěřence Van Bommel. "Byl výborný," doplnil De Jong.