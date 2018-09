Sassuolo srazilo Spal dvěma góly, v ligové tabulce už je třetí

Fotbalisté Sassuola porazili v utkání 6. kola italské ligy Spal na jeho hřišti 2:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo za Juventus a Neapol. Skóre otevřel po hodině hry Claud Adjapong, vítězství hostů zpečetil v závěru střídající Alessandro Matri.

Jako první se do vyložené šance dostali domácí, ale Sassuolo podržel několika skvělými zákroky brankář Andrea Consigli. Prosadil se až na opačné straně hřiště italský reprezentant do 21 let Adjapong, který v této sezoně nastoupil poprvé.

Spal nenašel odpověď, naopak ještě jednou inkasoval a po třetí prohře klesl na osmou příčku o skóre za Janov.