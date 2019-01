Schick byl u rozhodující branky Říma, PSG rekordně nadělovalo

Fotbalisté AS Řím porazili v 20. kole italské ligy FC Turín 3:2. Český útočník AS Patrik Schick přišel do hry v 72. minutě místo Kluiverta, pár vteřin nato rozhodl gólem El Shaarawy.

Trenér AS Di Francesco musel už v šesté minutě stáhnout ze hry zraněného Ündera, přesto si jeho tým vybudoval v prvním poločase dvoubrankový náskok. Po čtvrthodině hry se ve skrumáži před brankou nejlépe zorientoval Zaniolo a ve 34. minutě zvýšil z penalty Kolarov.

Turínští dokázali snížit krátce po změně stran zásluhou povedeného Rincónova obstřelu. V 67. minutě dokonce vyrovnali po Ansaldiho přesné střele zpoza vápna.

V 72. minutě přišel na hřiště Schick a o pár vteřin později se Římané opět radovali z vedení. Český reprezentant si zaběhl za obranu na dlouhý pas, vrátil míč na hranici vápna a Pellegrini vyzval ke skórování El Shaarawyho. Svěřenci trenéra Di Francesca tři body uhájili a po třetí výhře v řadě se posunuli v neúplné tabulce na čtvrté místo.

PSG si zastřílelo

Fotbalisté PSG deklasovali v 21. kole francouzské fotbalové ligy poslední Guingamp 9:0 a připsali si nejvyšší domácí ligovou výhru v historii klubu. Soupeři oplatili nedávné nečekané vyřazení z Francouzského poháru. Osm branek zaznamenalo hvězdné útočné trio Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar, první dva se blýskli hattrickem.

Uruguayský útočník Cavani se třikrát trefil během pouhých 16 minut. Dva spoluhráči zaznamenali v jednom zápase francouzské ligy hattrick po téměř 40 letech.

Svěřenci Thomase Tuchela vedou tabulku o 13 bodů před druhým Lille, navíc mají dva zápasy k dobru. Z dosavadních 19 utkání ztratili pouze čtyři body za dvě remízy.