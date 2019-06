Schick po nepovedené sezoně neví, jestli zůstane v AS Řím

Český útočník Patrik Schick zažil v AS Řím nepovedenou sezonu z individuálního i týmového pohledu. Třiadvacetiletý fotbalista zatím neví, jestli v klubu zůstane, protože vedení stále ještě nejmenovalo nového trenéra a sportovního ředitele po odchodech Claudia Ranieriho a Monchiho.

AS Řím v minulém ročníku italské ligy skončil až šestý a místo elitní Ligy mistrů si zahraje jen Evropskou ligu. Nedařilo se ani Schickovi, který ve 32 soutěžních zápasech zaznamenal pět gólů a tři asistence a znovu se v médiích spekulovalo o jeho odchodu.

"V Itálii se toho tolik píše, jsou to jenom spekulace. Nevím, co je na tom pravdy. U nás se nejdřív musí vyřešit post sportovního ředitele, který ještě není oznámený. Neví se, kdo nás bude příští sezonu trénovat. První se určitě musí řešit tyhle věci a pak se budou řešit hráči," řekl Schick novinářům během reprezentačního srazu.

Od příchodu do Říma před dvěma lety ze Sampdorie Janov nedokázal naplnit vysoká očekávání. Přestože má odchovanec Sparty smlouvu do června 2022, svou budoucností v AS si není jistý. "Těžko teď říct. Sám nevím, jaká bude situace, kdo přijde, jaký trenér tam bude. Nerad něco vzdávám, takže uvidím, jakou bude mít představu vedení a trenér. Podle toho se budu dál orientovat," prohlásil Schick.

V římském mužstvu během uplynulé sezony zažil dva kouče - Eusebia Di Francesca a jeho nástupce Ranieriho, jenž v roce 2016 dovedl Leicester k senzačnímu titulu. "Oba trenéři mi dali něco. Pod Ranierim byly ty tréninky z Anglie znát. Nebylo to už tak taktické jako předtím, ale opravdu to byla jízda, jako asi byli zvyklí v Anglii. Rozhodně to byla zkušenost dobrá," uvedl rodák z Prahy.

Chuť po minulém ročníku si chce spravit v domácích zápasech evropské kvalifikace s Bulharskem a Černou Horou. "Byly to takové vzestupy a pády celou dobu. Jsem rád, že už sezonu máme za sebou, bohužel nedopadla úplně podle představ. Reprezentace je samozřejmě pro mě velmi důležitá. Nejsem nastavený tak, že už je dovolená. Furt tady máme dva velmi důležité zápasy, na které se těším. Doufám, že se povedou," řekl Schick.

Podle něj je potřeba v obou utkáních zvítězit, aby český tým vylepšil svou pozici v kvalifikační skupině, kterou v březnu zahájil debaklem 0:5 v Anglii. "Samozřejmě jestli chceme hrát o to druhé místo, tak tyhle zápasy musíme vyhrát. Hrajou nám do karet jejich minulé výsledky. Všude byly remízy a to nám pomohlo. Věřím, že to zvládneme," konstatoval hráč s 16 reprezentačními starty a pěti brankami.