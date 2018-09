Sevilla porazila Real, Vaclík má nulu. Barcelona padla s posledním

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize překvapivě prohráli na stadionu posledního Leganés 1:2. Obhájci titulu utrpěli v šestém kole první soutěžní porážku v sezoně, ale o vedoucí místo v tabulce nepřišli. Prohrál totiž i druhý Real Madrid, plzeňský protivník v Lize mistrů dostal v Seville tři góly už do poločasu a nakonec domácímu celku podlehl 0:3. Vysoké vítězství slavil i český brankář Tomáš Vaclík, kterého hráči Realu nedokázali překonat.

Sevilla se dvakrát prosadila z rychlých protiútoků, které zakončil André Silva, třetí branku přidal Ben Yedder. Vaclíka v první půli ohrozil jen Bale, který nastřelil tyč.

Po změně stran český gólman zasáhl například proti střele nejlepšího fotbalisty světa Modriče a vychytal i Balea, který unikl domácím zadákům a běžel sám na branku. Modrič sice míč do sevillské sítě dostal, ale nacházel se přitom v ofsajdu. Sevillu tříbodový zisk posunul na čtvrté místo.

Barcelonu poslal do vedení ve 12. minutě Coutinho povedeným volejem. Chvíli nato mohl zvýšit Messi, ale trefil spojnici tyče a břevna. Domácí se favorita nezalekli a před pauzou donutili ke dvěma těžkým zákrokům brankáře Ter Stegena.

Hráči Leganés ještě lépe začali druhý poločas. V 52. minutě vyrovnal hlavou nepokrytý El Zhar a hned za minutu otočil skóre Óscar Rodríguez, kterému před odkrytou branku přihrál chybující stoper Piqué. V 80. minutě se domácí gólman Cuéllar blýskl proti Coutinhově střele i Rakitičově dorážce a pomohl Leganés k historické výhře nad Barcelonou.

Dortmund poskočil na druhé místo

Fotbalisté Dortmundu deklasovali v 5. kole bundesligy Norimberk 7:0 a vyhoupli se na druhé místo v tabulce. Zaostávají o dva body za vedoucím Bayernem, který v úterý jen remizoval s Augsburgem (1:1), a vrátili se o skóre před Brémy. Ty rovněž v úterý sesadily v přímém souboji z druhého místa Herthu Berlín (3:1).

Borussia zatím v sezoně střídá domácí výhry s venkovními remízami, napotřetí ale na svém hřišti poprvé neinkasovala. Zejména ve druhém poločase si navíc domácí otevřeli před více než 75 tisíci diváků střelnici a dorazili soupeře pěti góly. O změny skóre se postaralo šest různých střelců včetně náhradníků Sancha a Weigla v poslední pětiminutovce, dvakrát se trefil jen Reus.

Na čtvrtou Herthu se bodově dotáhl Mönchengladbach po výhře 3:1 nad Eintrachtem Frankfurt, který po výhře z prvního kola vytěžil z dalších čtyř zápasů jen bod. Borussia vyhrála v lize doma pošesté za sebou a více než současných 10 bodů měla v této fázi sezony na kontě naposledy v ročníku 1976/77, kdy slavila titul.

Schick nastoupil za AS Řím od začátku

Fotbalisté AS Řím v italské lize deklasovali nováčka Frosinone 4:0 a vyhráli po pěti soutěžních zápasech. Reprezentační útočník Patrik Schick za příštího soupeře Plzně ve skupině Ligy mistrů odehrál celých 90 minut a trefil břevno. Mistrovský Juventus Turín doma zdolal Boloňu s Ladislavem Krejčím v sestavě 2:0 a zvítězil i v šestém kole.

AS Řím doma otevřel skóre už ve druhé minutě díky přesné raně Cengize Ündera. Do poločasu zvýšili Javier Pastore pohotovou patičkou a Stephan El Shaarawy střelou do odkryté branky po Ünderově přihrávce. V 87. minutě dokonal debakl Frosinone Aleksandar Kolarov. Schick na první soutěžní gól v sezoně dál čeká.

Tým kouče Eusebia Di Francesca před úterním domácím utkáním LM s Plzní ještě v sobotním římském derby vyzve Lazio. To zvítězilo 2:1 v Udine, za které odehrál úvodních 73 minut český záložník Antonín Barák. Lazio v Serii A zvítězilo počtvrté za sebou a je třetí.

Juventus rozhodl o triumfu nad Boloňou už v úvodních 16 minutách. Nejprve se poprvé v novém ročníku trefil Paulo Dybala a pojistku přidal Blaise Matuidi po přihrávce Cristiana Ronalda. Hosté nenavázali na minulou nečekanou výhru nad AS Řím a v tabulce jsou na 18. místě.

Roli favorita na svém hřišti potvrdila i Neapol, která porazila Parmu 3:0. Dva góly dal Arkadiusz Milik a jeden Lorenzo Insigne. Svěřenci Carla Ancelottiho ztrácejí z druhé pozice na Juventus tři body.