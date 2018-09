Skandál v Chorvatsku. Po Modričovi byl obviněn tentokrát Lovren

Fotbalista Liverpoolu Dejan Lovren se bude v rodném Chorvatsku zodpovídat z křivé výpovědi u soudu s bývalým šéfem Dinama Záhřeb Zdravkem Mamičem. Státní zástupce v Osijeku obránce zažaloval stejně jako začátkem roku jeho reprezentačního kolegu Luku Modriče.

Devětadvacetiletý Lovren svědčil ve prospěch Mamiče, který je podezřelý ze zpronevěry a daňových úniků. Společně se svým bratrem Zoranem a dalšími dvěma muži údajně pomocí fiktivních dohod během přestupů hráčů Dinama do zahraničí připravili klubovou pokladu o více než 15 milionů eur a daňový úřad o 1,5 milionu eur.

Lovren přestoupil z Dinama v roce 2010 do Lyonu, o tři roky později do Southamptonu a v další sezoně odešel do Liverpoolu. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu v Chorvatsku za křivou výpověď šest měsíců až pět let vězení.

Mamič byl letos v červnu odsouzen k šesti a půl letům vězení. Krátce před vynesením verdiktu ale utekl do sousední Bosny.