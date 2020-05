Skotská liga je u konce. Titul bere Celtic, Zlámal sestupuje

Skotské fotbalové kluby se dohodly na předčasném ukončení sezony. Titul obhájil Celtic Glasgow, který vyhrál podeváté za sebou a celkově rozšířil počet ligových prvenství na 51. Sestoupili fotbalisté Heart of Midlothian s českým brankářem Zdeňkem Zlámalem. Vedení ligy o tom informovalo v prohlášení.

"Všichni bychom raději viděli, kdyby se rozhodlo na hřišti, na stadionech a před fanoušky. Covid-19 napáchal na sportovních soutěžích po celém světě škody, jejichž následky budeme dlouho pociťovat," uvedl v prohlášení předseda skotské ligy Murdoch MacLennan.

"Omezení nařízená skotskou vládou a hluboké obavy o bezpečnost hráčů i diváků nedaly lize žádnou jinou reálnou možnost než zbytek ročníku zrušit. Všem klubům děkujeme za jejich podporu při tomto rozhodnutí," konstatoval MacLennan.

Skotská soutěž se zařadila po bok belgické, francouzské a nizozemské ligy, kde ročník rovněž předčasně skončil.

Kvůli pandemii koronaviru byla skotská liga přerušena 13. března po neúplných 30 z celkových 38 kol. Počátkem dubna vedení skotského svazu prodloužilo nucenou pauzu minimálně do 10. června. V polovině dubna předčasně skončily tři nižší soutěže a vítězem druhé ligy byli vyhlášeni Dundee United, kteří postoupili mezi elitu.

O konečném pořadí nejvyšší soutěže rozhodl bodový průměr. V tabulce tak nastala jediná změna, když se St. Johnstone posunul na šestou příčku místo Hibernian, které odehrálo o zápas víc. Celtic oproti městským rivalům Rangers sehrál o utkání více, měl však k dispozici suverénní náskok 13 bodů. Naopak Hearts ztráceli na předposlední Hamilton čtyři body.

Získat devět titulů v řadě se v historii skotské ligy povedlo pouze Celticu v letech 1966 až 1974 a Rangers v letech 1989 až 1997. K dorovnání rekordního počtu titulů Rangers scházejí Celticu tři prvenství.

"Je to nádherný pocit, jsem ohromně pyšný na hráče. Je to neuvěřitelná série. Být její součástí je výjimečné. Je to naprosto zasloužené. V tomto složitém období je to i velká vzpruha pro fanoušky," řekl pro klubovou televizi kouč Celticu Neil Lennon, který v součtu hráčské a trenérské kariéry vybojoval s klubem deset titulů.

"Tenhle je ale nejlepší, o tom není pochyb. Sezonu jsem si nesmírně užil. Vychutnal jsem si evropské poháry i výhru v Ligovém poháru a každodenní práci s hráči a realizačním týmem. Potěšil mě styl hry, počet nastřílených gólů a obrovský přínos jednotlivých hráčů. Pravda je taková, že jsme byli ve fantastické formě a hráli jsme velmi vzrušující, útočný, volný fotbal. Od druhé poloviny ročníku se hráči jen zlepšovali," uvedl osmačtyřicetiletý Lennon.

V součtu se Skotským pohárem a Ligovým pohárem vyhrál Celtic od sezony 2016/17 všechny možné trofeje. Celkem triumfoval jedenáctkrát po sobě. "Tohle už nikdy neuvidíme. Je to neuvěřitelná kombinace stálosti, touhy a talentu. Hráči se chtějí neustále zlepšovat. Není pochyb o tom, že nejen ostatní mužstva, ale i my jsme se zlepšili. Statistiky jsou toho důkazem," konstatoval rodák ze severoirského Lurganu.