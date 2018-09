Skvělé gesto. Mladík vběhl na hřiště, Neymar mu dal dres

Neymar na sebe opět upozornil. Tentokrát však v dobrém slova smyslu. V nedělním ligovém utkání předvedl skvělé gesto, když daroval dres mladému fanouškovi, který vběhl na hřiště. Sklidil za to bouřlivé ovace.

Od světového šampionátu se o něm mluvilo především v souvislosti s filmováním a nacvičenými pády, nyní ale brazilský útočník získal některé kritiky na svou stranu. V utkání šestého kola francouzské League 1 na hřišti Rennes, přemožitele Jablonce, ukázal velice pěkné gesto.

Když dal v první minutě nastavení druhé půle kouč PSG Tuchel pokyn ke střídání a Neymar odcházel ze hřiště, přiběhl za ofenzivní hvězdou jeden z malých fandů. Mladý "výtržník" byl ze setkání se svým oblíbencem tak nadšený, že mu tekly slzy proudem. A to ještě nevěděl, co ho všechno čeká.

Odchovanec Santosu následně dojatého klučinu pohladil, dal mu svůj dres a uklidnil "ochranku". Za pěkný čin poté sklidil potlesk celého stadionu, a to včetně domácích fanoušků, kteří na něj během duelu bučeli.

Class from Neymar...



Gives an emotional young fan a gift money can't buy, makes his day... 👏🏽#PSG #Neymar #Ligue1 pic.twitter.com/jjM67Vki1t