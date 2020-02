Šlágr italské ligy se bude hrát bez diváků

Nedělní šlágr 26. kola italské ligy mezi vedoucím Juventusem Turín a Interem Milánem se bude hrát kvůli obavám z šíření koronaviru bez diváků. Celkem se o víkendu odehraje za zavřenými dveřmi šest z deseti duelů Serie A.

Kromě ostře sledovaného duelu nesmí fanoušci ani na duely Udine - Fiorentina, AC Milán - FC Janov, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia a Sampdoria Janov - Verona. Informoval o tom ministr sportu Vincenzo Spadafora.

"Hrát bez diváků není příjemné, fotbal potřebuje fanoušky, kteří vytváří atmosféru, což je ta nejkrásnější věc ze všech. Chápu, že je to ze zdravotních důvodů. Doufám, že se co nejdříve vrátí všechno do normálu," řekl pro Sky Sport Italia trenér Interu Antonio Conte.

Jeho svěřenci si vyzkouší zápas bez diváků už ve čtvrtek, kdy "Nerazzurri" přivítají na San Siru v odvetě 2. kola Evropské ligy bulharský Ludogorec Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba. Vstup na utkání nebude povolen ani novinářům, nýbrž pouze kameramanům zajišťujícím televizní přenos. "Nebojíme se, hysterie je větší než by měla být," uvedl kapitán Ludogorce Svetoslav Ďakov.

Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal 12 obětí a více než 370 nakažených. Kvůli epidemii bylo o víkendu v zemi odloženo zhruba 40 fotbalových zápasů, včetně čtyř nedělních utkání nejvyšší soutěže.