Šlágr mezi Chelsea a Liverpoolem skončil remízou, Čech se zranil

Arsenal vyhrál v anglické fotbalové lize popáté v řadě, díky gólům v závěru si doma poradil 2:0 s Watfordem. Brankář Arsenalu Petr Čech se v závěru prvního poločasu při odkopu od brány zranil a zřejmě kvůli problémům se svalem musel vystřídat. Liverpool gólem v závěru uhrál remízu 1:1 na hřišti Chelsea a stále zůstává v lize neporažený. Úlohu favorita potvrdil nový lídr soutěže Manchester City výhrou nad Brightonem i Tottenham, který si stejným poměrem poradil s Huddersfieldem.

Fotbalisté West Hamu porazili Manchester United 3:1 a připsali si první domácí ligové vítězství v sezoně. Manchester naopak nevyhrál třetí soutěžní utkání v řadě a po sedmi kolech má na kontě pouze deset bodů, což je nejméně od sezony 1989/90. Brankář Liverpoolu Allison skvěle zakročil v 22. minutě při vyložené šanci Williana, o chvíli později už ale těsně nedosáhl na Hazardovu střelu k tyči. Belgický křídelník se dostal do čela tabulky střelců Premier League, na šest gólů potřeboval pouze osm střel na bránu.

"Reds" se mohli vrátit do hry v 32. minutě, kdy Salah obešel brankáře Arrizabalagu a z úhlu zakončoval do prázdné brány, míč ale z čáry vykopl stoper Rüdiger. Další šanci Maného z 58. minuty zneškodnil skvělým zákrokem Arrizabalaga. Vzápětí měl velkou šanci Hazard, ale Allison jeho samostatný únik zlikvidoval. Liverpoolu se nakonec podařilo vyrovnat, když po nevyužitých velkých šancích Shaqiriho a Firmina zapadla v 89. minutě do sítě dalekonosná rána bývalého hráče "Blues" Sturridge.

Arsenal mohl poslat do vedení v 16. minutě Lacazette, který po Cathcartově hrubé chybě postupoval sám na Fostera, jeho pokus o lob ale skončil mimo bránu. Po změně stran zahrozili poprvé hosté, po Deeneyho hlavičce k tyči se ale skvěle natáhl Čechův náhradník Leno.

"Kanonýři" se prosadili až v 81. minutě, kdy si ostrý centr z pravé strany srazil do vlastní sítě Cathcart. O dvě minuty později upravil na konečných 2:0 po rychlé kombinaci Özil.

Manchester City přetavil velkou převahu v první gól v 29. minutě, kdy Sterling ve skluzu usměrnil do brány Saného centr. V 65. minutě pak přidal druhý zásah Agüero, který přešel ve středu hřiště přes dva bránící hráče a po narážečce se Sterlingem přesně zakončil. Argentinský kanonýr vstřelil v posledních 11 zápasech na domácím stadionu Etihad 15 branek.

Útočník Tottenhamu Harry Kane se proti Huddersfieldu prosadil dvakrát v průběhu prvního poločasu a navázal tak na trefu z minulého kola proti Brightonu. Nejprve v 25. minutě poslal hlavou míč do sítě po Trippierově centru a o devět minut později s přehledem proměnil pokutový kop. Huddersfield stále čeká na první výhru v nové sezoně Premier League. Tottenham po druhé výhře za sebou udržel pozici v nejlepší čtyřce.

West Ham dosud porazil "Rudé ďábly" pouze jednou z posledních 19 ligových utkání, přesto byl od začátku aktivnějším týmem a už v páté minutě se dočkal úvodní branky. Zabaleta si naběhl na kolmici za obranu a přesným centrem našel Andersona, který patičkou usměrnil míč za De Geu.

Vyrovnat mohl z ojedinělé šance Lukaku, jeho prudká hlavička ale skončila na tyči. "Kladiváři" zvýšili v 43. minutě, kdy se po rohovém kopu uvolnil v pokutovém území Jarmolenko a jeho střelu nešťastně tečoval do vlastní sítě stoper Lindelöf.

Dvacet minut před koncem stáhl trenér Manchesteru José Mourinho ze hřiště svoji největší hvězdu Pogbu a vzápětí snížil po rohovém kopu další patičkou Rashford. Hosté se ale dlouho neradovali, po chybě stoperské dvojice totiž vrátil West Hamu dvougólový náskok aktivní Arnautovic. Rakouský útočník se v roce 2018 podílel na 17 brankách (10 gólů, 7 asistencí), pouze liverpoolský Muhammad Salah má v rámci Premier League lepší bilanci (24).