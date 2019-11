Šlágr v Anglii pro City. Bayern, Liverpool a Barcelona slaví

Trenér José Mourinho má za sebou úspěšnou premiéru na lavičce Tottenhamu. Fotbalisté londýnského celku v sobotním utkání třináctého kola anglické ligy na hřišti West Hamu vyhráli 3:2 a po pěti kolech se dočkali vítězství. Venku navíc dokázali získat tři body poprvé od ledna.

Jediným neporaženým celkem soutěže zůstává vedoucí Liverpool, který si poradil 2:1 s Crystalem Palace. Po úvodní brance Sadia Maného sice v 82. minutě srovnal Wilfried Zaha, ale o vítězství favorita pět minut před koncem rozhodl Roberto Firmino.

Výběr trenéra Jürgena Kloppa má na první příčce tabulky náskok osmi bodů před Leicesterem, následuje Manchester City, který vyhrál 2:1 nad Chelsea a sesadil soupeře ze třetího místa. Obhájce titulu na Liverpool ztrácí devět bodů, londýnský celek je o další dva body zpět pátý.

Chelsea přitom do zápasu vstoupila dobře a ve 21. minutě ji poslal do vedení N'Golo Kanté. Jenže domácí ještě do poločasu skóre otočili. O vyrovnání se postaral ve 29. Kevin De Bruyne a druhou branku přidal v 37. minutě Rijád Mahriz. Kazem na důležitém vítězství pro City je zranění nejlepšího střelce týmu Sergia Agüera.

Mourinho přišel do Tottenhamu ve středu poté, co byl po odchodu z Manchesteru United téměř rok bez angažmá. U týmu Hotspur nahradil odvolaného Mauricia Pochettina, který sice s klubem v minulé sezoně došel až do finále Ligy mistrů, nyní ale doplatil na špatný vstup do nového ročníku.

Proti West Hamu to pro Mourinha dlouho vypadalo na bezproblémovou premiéru. Po gólech Son Hung-mina, Lucase Moury a Harryho Kanea vedli hosté 3:0. Pak ale nezvládli závěr zápasu a za domácí snížili Michail Antonio a Angelo Ogbonna. Tottenham je v tabulce devátý, West Ham šestnáctý.

"Než jsme dostali dva góly, byl jsem opravdu spokojený. Hráli jsme dobře, dělali věci nacvičené v tréninku a mohli jsme dát na 4:0 a ukončit to," řekl Mourinho. "Bylo však vidět, že na hráčích se podepsaly emoce po odchodu předchozího trenéra a také únava u těch, co se vrátili z reprezentačních srazů," přidal.

Další ztrátu zaznamenal Arsenal, který doma se Southamptonem dvakrát prohrával a dvěma góly ho zachránil Alexandre Lacazette. Francouzský útočník naposledy srovnal v šesté minutě nastavení. Londýnský celek natáhl sérii bez vítězství na pět zápasů a je až sedmý.

Barcelona se proti outsiderovi zapotila

Fotbalisté Barcelony ve 14. kole španělské ligy po obratu vyhráli 2:1 na hřišti posledního Leganés a osamostatnili se na prvním místě tabulky. Katalánský celek vede o tři body před Atléticem Madrid a Realem Madrid, který má k dobru večerní duel na stadionu pátého San Sebastianu.

Barcelona prohrávala od 12. minuty po zásahu Jussifa Nasjrího a domácí, kteří v dosavadním průběhu sezony vyhráli jen jednou, drželi vedení až do 53. minuty. Pak se o vyrovnání postaral Luis Suárez a devět minut před koncem rozhodl o výhře favorita Arturo Vidal.

Atlético sice natáhlo sérii bez porážky na deset zápasů, ale z toho už posedmé remizovalo. Hosté z Madridu se po hodině hry ujali vedení díky Renanu Lodimu, ale za domácí chvíli na to srovnal Germán Sánchez. Atlético tak stejně jako Real ztrácí na Barcelonu tři body, ale katalánský celek i Real mají odložené Clásico k dobru.

Bayern si zastřílel

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve dvanáctém kole německé ligy porazili 4:0 Düsseldorf a suverénně vyhráli i třetí zápas pod vedením dočasného trenéra Hanse-Dietra Flicka. Bavorský celek už ztrácí v tabulce jen bod na vedoucí Mönchengladbach, který v sobotu prohrál 0:2 v Berlíně s Unionem.

O výhře Bayernu na hřišti o záchranu hrajícího soupeře rozhodli Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Serge Gnabry a Philippe Coutinho. Mnichovský celek od debaklu 1:5 s Frankfurtem, po němž byl odvolán kouč Niko Kovač, vyhrál i potřetí, když navázal na triumf 2:0 nad Olympiakosem v Lize mistrů a bundesligovou výhru 4:0 nad Dortmundem.

V dresu obhájce titulu se tentokrát neprosadil Robert Lewandowski a skončila jeho rekordní střelecká série. Polský útočník dokázal skórovat v každém z předchozích jedenácti kol, což se dosud nikomu nepovedlo. Celkem během této série nastřílel šestnáct branek.

Zaváhání Mönchengladbachu, který po třech vítězstvích nestačil na nováčka soutěže, dokázalo využít i Lipsko. Po výhře 4:1 nad Kolínem nad Rýnem ztrácí na druhé příčce stejně jako třetí Bayern jediný bod. Dvěma góly se na úspěchu podílel Emil Forsberg, na posledních 14 minut nastoupil i český útočník Patrik Schick.

Juventus vyhrál i bez Ronalda

Fotbalisté Juventusu bez hvězdného Cristiana Ronalda zvítězili 3:1 v Bergamu a ani ve třináctém kole italské ligy neprohráli. Dvěma góly se o obrat postaral Gonzalo Higuaín a obhájce titulu z Turína má na prvním místě tabulky náskok čtyř bodů před Interem Milán, který má zápas k dobru.

Ronaldo po návratu z reprezentace, které čtyřmi góly ve dvou zápasech pomohl k postupu na mistrovství Evropy, dostal kvůli zdravotním problémům volno a Juventus bez největší hvězdy mohl prohrávat už v prvním poločase. Musa Barrow ale z penalty zamířil pouze do břevna.

Domácí se ujali vedení v 56. minutě zásluhou Robina Gosense a náskok drželi až od 74. minuty, kdy srovnal Higuaín. O osm minut později argentinský útočník poslal Juventus do vedení a obrat dokonal v nastavení jeho krajan Paulo Dybala, který gólem oslavil 200. start v italské lize.

Nedaří se naopak vicemistrům z Neapole, kteří remizovali 1:1 na hřišti AC Milán a po sérii pěti zápasů bez vítězství jim patří až sedmá příčka se ztrátou patnácti bodů na Juventus. Na lavičce domácího celku byl poprvé i jednadvacetiletý útočník Daniel Maldini, syn milánské legendy a bývalého kapitána italské reprezentace Paola Maldiniho. AC Milán je třináctý.