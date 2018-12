Šlágr v Anglii skončil remízou, Liverpool a Tottenham nezaváhaly

Fotbalisté Arsenalu ve šlágru 15. kola anglické ligy remizovali na stadionu Manchesteru United 2:2. Brankář Petr Čech opět zůstal jen na lavičce hostů. Liverpool vyhrál na hřišti Burnley po obratu 3:1, v sezoně Premier League udržel neporazitelnost a v tabulce zůstal druhý o dva body za obhájcem titulu Manchesterem City. Za předposlední Burnley odehrál závěrečných sedm minut reprezentační útočník Matěj Vydra.

Arsenal poslal do vedení ve 26. minutě z rohu Shkodran Mustafi, jehož hlavičku si David De Gea srazil do vlastní branky. Už za pět minut United srovnali. Bernd Leno sice zneškodnil Rojův přímý kop, ale Ander Herrera vrátil míč do šestnáctky a Anthony Martial zblízka nezaváhal.

"Kanonýrům" v 68. minutě vrátil náskok Alexandre Lacazette po souhře s dalším střídajícím hráčem Henrikem Mchitarjanem, ale svěřenci Josého Mourinha tentokrát odpověděli už za 74 vteřin. Jesse Lingard potrestal zaváhání obrany. Arsenal klesl na páté místo tabulky, manchesterský tým je až osmý.

Burnley otevřelo skóre na začátku druhé půle díky dorážce Jacka Corka po rohovém kopu. Favorizovaný Liverpool se však brzy vzpamatoval. Nejprve v 62. minutě vyrovnal James Milner přesnou ranou k tyči a za sedm minut náhradník Roberto Firmino zblízka využil Van Dijkovu přihrávku. V nastavení ještě přidal třetí gól hostů Xherdan Shaqiri po samostatném úniku.

Tottenham doma porazil Southampton 3:1, spravil si chuť po nedělní porážce 2:4 s londýnským rivalem Arsenalem a poskočil na třetí pozici. V deváté minutě se trefil Harry Kane, po změně stran ho napodobili Lucas Moura a Son Hung-min. V nastaveném čase už pouze zmírnil porážku hostů Charlie Austin.

Chelsea na hřišti nováčka Wolverhamptonu neudržela vedení a po porážce 1:2 klesla na čtvrtou příčku. "Blues" poslal do vedení v 18. minutě Ruben Loftus-Cheek, ale Raúl Jiménez a Diogo Jota mezi 59. a 63. minutou skóre otočili. Domácí zvítězili poprvé po šesti kolech.

Další nováček Fulham na svém hřišti remizoval s Leicesterem 1:1 a zůstal poslední v tabulce. Zápas byl mimořádný pro domácího trenéra Claudia Ranieriho, který s "Liškami" v sezoně 2015/16 senzačně získal mistrovský titul.

Pařížané si po dominantní jízdě připsala druhou remízu v řadě, když doma bod zachránil z penalty Cavani. I tak je ale jasně první v tabulce, když na druhé Lille má náskok čtrnáct bodů.