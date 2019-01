Slask našla poklad. Lavička je špičkový český trenér, říká Kubík

Lepší variantu vybrat nemohli. Polskou Vratislav povede od nového roku český trenér Vítězslav Lavička a podle jejího bývalého kouče Luboše Kubíka získalo vedení aktuálně čtrnáctého celku tamější nejvyšší soutěže nejlepšího stratéga, kterého mohlo.

Vratislav se v polské lize trápí. Po podzimu ji patří až čtrnácté místo ze šestnácti a blíž než do evropských pohárů má spíše k sestupu. Není divu, když z dvaceti zápasů vyhrála pouze čtyři. Vedení polského mistra z roku 2012 tak sáhlo ke změně trenéra a do druhé poloviny sezony převezme Slask Vítězslav Lavička, který ještě na podzim vedl českou reprezentaci do 21 let.

"Nemohli udělat lépe. Patří k absolutní špičce," prohlásil bývalý kouč Vratislavi pro deník Przeglad Sportowy, kterou vedl před dvanácti lety. Podle něj jsou na stejné pozici v Česku pouze současný kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý a trenér Plzně Pavel Vrba.

Kubík sehrál klíčovou roli ve shánění trenéra pro Vratislav, které Lavičku doporučil. "Jsem šťastný, že najali takového profesionála, jakým je právě on. Doufám, že jim spolupráce bude fungovat, dostane tým z krize a bude úspěšný," řekl vicemistr Evropy z roku 1996. "Nyní budu mít podnět k tomu, abych Slask sledoval podrobněji a možná se přijdu do Vratislavi znovu podívat," dodal Kubík.

Na otázku, v čem tkví Lavičkova síla, nemusel Kubík dlouho otálet s odpovědí. "Očekávejte, že tým bude velmi dobře organizován takticky. Každý hráč pod jeho vedením bude velmi dobře vědět, co má na hřišti dělat a jaké bude mít úkoly. Pravděpodobně nebude prostor pro jednotlivce, ale taktika se stane prioritou," podotkl Kubík. Hodně často mluví s hráči. Nebude situace, kdy by na někoho zapomněl," dodal aktuálně 54letý internacionál, který se už ve fotbalovém prostředí neangažuje.

Média v Polsku byla celkem překvapená, že Lavička kývl na nabídku Slasku, ačkoliv se v Česku hodně mluvilo o zájmu Sparty. "Byl přirozeným kandidátem, protože Letenští mají velké problémy. Poslední mistrovský titul získali právě pod jeho vedením. Myslím si ale, že tam Víťa nechtěl jít za těch okolností, které tam momentálně panují," poukazoval Kubík na aktuální krizi pátého týmu české ligy.

Ze spojení Vratislavi a Lavičky mohou obě strany profitovat, pokud nebude mít krátkého trvání. "Vítězslav má rád dlouhodobou koncepční práci. Domnívám se tedy, že pokud tam stráví dost času, tak klub bude mít prospěch," konstatoval Kubík. Velkou roli, proč Lavička přijal nabídku Slasku, sehrála podle něj i vzdálenost města od českých hranic, které je vzdáleno přibližně dvě hodiny jízdy a také vidina toho, že by Lavička v budoucnu ve Vratislavi nemusel pouze pracovat, ale také žít.