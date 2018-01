Slávista Souček do Fiorentiny? Mohla by mu sedět

Lednové přestupové spekulace přinesly jednu důležitou novinu i do pražské Slavie. O defenzivního záložníka Tomáše Součka vážně stojí italská Fiorentina a je možné, že k přestupu dojde už tento měsíc. Pro českého reprezentanta by to bylo po hostováních na Žižkově a v Liberci první zahraniční angažmá.

Dvaadvacetiletý odchovanec pražského klubu by tak mohl jít ve stopách dalších "slávistů" Jakuba Jankta a Antonína Baráka, kteří v současné době táhnou Udinese směrem k účasti v Evropské lize. Fiorentina se v posledních letech vzdálila od pozic pro Ligu mistrů, ale na Evropu cílí dlouhodobě a současný trenér Stefano Pioli by posilu do středu hřiště jednoznačně uvítal. Zvláště, když se v klubu nedokázal prosadit univerzální Kolumbijec Carlos Sánchez a smlouva končí už tento rok chorvatskému reprezentantovi, Milanu Badeljovi. O toho má zájem, mimo jiné, i jeden z lídrů tabulky, Inter, a v současné době se v podstatě diskutuje pouze o tom, zdali Badelj odejde už nyní nebo na konci sezony.

Český fotbal má v Itálii po čase zase velmi dobrou reklamu a při troše štěstí by Souček mohl vklouznout přímo do základní sestavy. Milan Badelj ve Fiorentině nastupuje v pozici před obránci a má za úkol dostat míč z obrany ke kreativnějším hráčům, což se v podstatě shoduje se Součkovou pozicí ve Slavii. Oba hráči jsou navíc shodně pracovití a spolehliví a to by Piolimu mělo absolutně vyhovovat.

Kouč, který mezi lety 2014-2016 vedl římské Lazio, je navíc známý tím, že se nebojí dát šanci mladým hráčům, a Součkovi by tak po fotbalové stránce nemělo nic chybět. Pokud z Florencie přijde konkrétní nabídka, mohla by to pro něj být neopakovatelná šance jak se etablovat v Evropě. Obránce Řepku a Ujfalušiho svého času klub připravil dobře a tato jména mají v Toskánsku dodnes solidní zvuk.

Autorem je Michal Micka, komentátor televizní stanice Sport 1, která italskou Serii A vysílá.