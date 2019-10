Snesl se z nebe na stadion, dostal zákaz

Na konci prvního poločasu zápasu italské fotbalové ligy mezi domácím Sassuolem a Interem Milán se zrovna chystal zahrávat hostující útočník Romelu Lukaku pokutový kop. Pískot z tribun, nervy na trávníku. Když vtom dopadl na hrací plochu z nebe nečekaný host.

Ke středovému kruhu dopadl parašutista v kraťasech, helmě a plášti. Pokutový kop musel počkat.

"Nevšiml jsem si, že je ta zelená plocha fotbalový stadion," bránil se později šestatřicetiletý muž. A skutečně, po dopadu vypadal zmateně a nechal se bez problémů odtáhnout ochrankou do útrob stadionu.

Someone just landed on the pitch with a parachute during the game between Inter Milan and Sassuolo 🇮🇹 😂pic.twitter.com/BwyoMYmUgg