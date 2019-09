Šok pro loňské finalisty, v Řecku ztratili "vyhraný" zápas

Skupina A: Club Bruggy - Galatasaray Istanbul 0:0 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Orsato (video, It.). 21:00 Paris St. Germain - Real Madrid. Skupina B: Olympiakos Pireus - Tottenham 2:2 (1:2) Branky: 44. Podence, 54. Valbuena z pen. - 26. Kane z pen., 30. Moura. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone - Valeri (video, všichni It.). 21:00 Bayern Mnichov - Crvena zvezda Bělehrad. Skupina C: 21:00 Dinamo Záhřeb - Bergamo, Šachtar Doněck - Manchester City. Skupina D: 21:00 Atlético Madrid - Juventus Turín, Leverkusen - Lokomotiv Moskva.