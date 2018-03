Šok pro Tottenham! Jihokorejský útočník Son musí jít na vojnu

Fotbalový život není žádný med, zvlášť pokud jste z Jižní Koreje. Své o tom ví i Son Hung-min, jenž momentálně patří mezi elitní útočníky londýnského Tottenhamu. Pětadvacetiletý plejer hraje v životní formě, svůj tým však bude muset pravděpodobně opustit. Anglická média totiž informovala o tom, že šikovného hráče čeká povinná vojna, kvůli níž přijde o dvě kompletní sezony.

Vyměnit kopačky za střelnou zbraň? Právě toho se nejspíš brzy "dočká" útočník Tottenhamu Son Hung-min. Jeho zaměstnavateli zároveň hrozí, že přijde o jednoho ze svých klíčových hráčů, jenž nastřílel v letošní ligové sezoně již dvanáct branek.

Jihokorejské zákony jsou neúprosné. Každý muž je povinen před dovršením osmadvaceti let absolvovat vojenský výcvik trvající jednadvacet měsíců. A právě to čeká i hvězdného útočníka Sona, jemuž v létě odbije "šestadvacítka".

Co to znamená pro jeho profesionální kariéru? Rychlonohý forvard přijde o dvě kompletní sezony a šanci se případně posunout do nějakého elitního světového klubu.

Přestože korejská legislativa obsahuje i zmínku o určitých výjimkách spojených s úlevami a někteří vyvolení se povinného "drilu" nemusí zúčastnit, Sonovi se podobného štěstí patrně nedostane. Odchovanec Hamburku už totiž společně se svým právníkem dvakrát podal na tamní úřady žádost, ta však byla v obou případech zamítnuta.

Chceš svobodu? Pomoz nám k medaili

Jedné díry v zákoně ale může čchunčchonský rodák využít. Jihokorejská vláda uděluje výjimky i sportovním hvězdám, které přispějí k národnímu úspěchu na jednom z velkých turnajů. Jedná se tedy o mistrovství světa, Asijské hry, Asijský pohár a olympiádu.

Právě světového šampionátu se letos Jižní Korea zúčastní, ovšem úspěch této země nepředpokládá téměř nikdo. V základní skupině potkají Son a jeho spoluhráči obhájce titulu z Německa, dále Švédsko a Mexiko.

Větší naději na "osvobození" tak bude mít útočník "Spurs" na zářijových Asijských hrách, jejichž hostitelem je pro letošní rok Indonésie. Korejský reprezentant ale zároveň zmešká úvodní kola nového ročníku anglické Premier League, tudíž není jasné, zda jej Mauricio Pochettino uvolní.

Největší šanci na úspěch přináší Sonově národu chystané mistrovství Asie, které se uskuteční příští rok ve Spojených arabských emirátech. Reprezentanti země, jež letos pořádala zimní olympijské hry, budou na tomto turnaji velkými favority. Asijský pohár ovládli už v roce 2014, kde Son kvůli svému bývalému klubu z německého Leverkusenu chyběl.

O svou hvězdu nyní bojuje i samotný Tottenham, který se snaží problém řešit s korejskou ambasádou v Londýně. Jak nakonec tato v dnešním světě poměrně zvláštní situace dopadne, to ukáže čas. Je však jasné, že pokud se Son začne povinnému nástupu do armády vyhýbat, dočká se soudního řízení, jenž může vyvrcholit v odnětí svobody.