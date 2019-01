Solskjaer napodobil Busbyho a rád by v Manchesteru zůstal

Někdejší oblíbenec fanoušků Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer si je rychle získal i po svém nástupu do role dočasného trenéra. Jeho svěřenci vyhráli i čtvrtý zápas anglické fotbalové ligy po odchodu Josého Mourinha. Tak úspěšný start měl na Old Trafford v minulosti jen Matt Busby, který se později stal klubovou legendou.

Po středečním vítězství 2:0 na hřišti Newcastlu se Solskjaer netajil tím, že by rád zůstal v Manchesteru i po této sezoně. "Samozřejmě bych nechtěl odcházet, to je jasné. Jsou tady skvělí hráči a fantastická atmosféra. Ale jde vždycky o další zápas a já budu odvádět svou práci, dokud tady budu," uvedl bývalý norský reprezentant, který jako hráč strávil v United jedenáct sezon. S klubem získal šest mistrovských titulů a gólem v nastavení rozhodl finále Ligy mistrů v roce 1999 proti Bayernu Mnichov.

Solskjaer nepřikládá vítězné sérii, kterou začal své trenérské angažmá v Manchesteru, velkou váhu. "To bude v análech, ale já na to nemyslím. Mě už zajímá další zápas, protože když vyhrajete čtyřikrát, můžete v tomhle klubu přidat další čtyři výhry. To je výhra a taky úroveň, na kterou jsme byli zvyklí," prohlásil pětačtyřicetiletý Nor, který dříve trénoval Molde a Cardiff.

Ocenil výkon mladého útočníka Marcuse Rashforda, který v 80. minutě pojistil vítězství v Newcastlu. "Hodně toho schytal, chodil do soubojů ve vzduchu, vyhrával je, napadal, běhal. Bude z něj špičkový střední útočník," konstatoval Solskjaer.

Po zápasech se čtyřmi slabšími soupeři čeká jeho tým, který je v tabulce šestý, těžká prověrka v příštím kole. V neděli 13. ledna nastoupí Manchester na hřišti druhého Tottenhamu.