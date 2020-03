Sportovní gesto. Podle Gündogana by měl dostat Liverpool titul

Záložník mistrovského Manchesteru City Ilkan Gündogan by považoval za férové, pokud by fotbalisté konkurenčního Liverpoolu v případě nedohrání anglické ligy kvůli pandemii koronaviru získali titul. "Reds" vedou před obhájcem trofeje tabulku o 25 bodů a před přerušením soutěže byli krůček od prvního mistrovského primátu po 30 letech.

"Ano, pro mě by to bylo v pořádku. Jako sportovec musíte být spravedlivý," řekl německé televizi ZDF Gündogan na dotaz, zda by Liverpool měl získat titul, pokud by zbytek sezony nemohl dohrát.

Vyhlásit mistra v nedokončené soutěži by ale mohlo být z právního hlediska problematické. Například šéf české ligy Dušan Svoboda to označil za nemožné a upozornil, že nedohraný ročník by bylo třeba anulovat.

"Pro kluby, které prožily velmi úspěšnou sezonu, by samozřejmě nebylo hezké, kdyby byla zrušena. Na druhou stranu klubům, které na tom nejsou dobře a třeba figurují na sestupových místech, by zrušení vyhovovalo," poznamenal Gündogan.

V Manchesteru zatím podle něj neřešili možné snižování platů, ke kterému už kvůli dopadům koronavirové krize sáhla řada klubů. "Možná je to tím, že anglické kluby jsou momentálně silnější než třeba německé. Za mě osobně by snižování bylo v pořádku, ale musíte být tolerantní. Pokud existují hráči, kteří jsou proti, musíte to také akceptovat," dodal německý reprezentant.