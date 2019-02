Stále neporažený Solskjaer! Rudí ďáblové smetli Fulham

Fotbalisté Manchesteru United v sobotním utkání 26. kola anglické ligy porazili 3:0 Fulham na jeho hřišti a od prosincového nástupu dočasného trenéra Oleho Gunnara Solskjaera vyhráli desátý z jedenácti zápasů. V neúplné tabulce jim patří čtvrté místo o bod před Chelsea. Na třetí Tottenham ztrácejí bodů šest.

O vítězství na hřišti předposledního Fulhamu se dvěma góly postaral Paul Pogba a zbývající zásah přidal Anthony Martial. Od příchodu norského kouče, který na konci prosince nahradil odvolaného Josého Mourinha, se United museli jen jednou spokojit s remízou - v zápase s Burnley.

Paul Pogba Goal - Paul Pogba goals,Martial goal,man utd Vs ful highlights, Manchester United Vs fulham highlights today,man u Vs Fulham highlights today,Paul Pogba goal Vs fulham,a martial goal Vs Fulham, Manchester United all Goals#pogba #MUFC #Padman #TheChase pic.twitter.com/wP2Dv8XPby