Stop rasismu! Italský fotbal má problém s opicemi na plakátu

Italská liga spustila kampaň za vymýcení rasismu z fotbalu, u antidiskriminačních organizací však vyvolala převážně odmítavé reakce. Součástí kampaně je totiž i umělecká malba instalovaná v sídle ligy, na níž jsou tři opice zastupující tři různé rasy.

Právě opičí skřeky často fanoušci používají k urážení fotbalistů jiné než bílé pleti. Podle představitelů Serie A se italský umělec Simone Fugazzotto snažil svým dílem ukázat, že všichni lidé jsou stejní.

K malbě ho inspiroval zážitek z minulé sezony, kdy byl svědkem urážek stopera Neapole Kalidoua Kolibalyho na stadionu Interu Milán. "Hrozně mě to naštvalo a dostal jsem nápad. Místo toho, abychom se snažili vymýtit opice, proč to neotočit a neříct, že nakonec jsme opice my všichni?" uvedl Fugazzotto.

Podle antidiskriminační skupiny Fare je nicméně taková kampaň kontraproduktivní. "Italský fotbal zase jednou šokoval svět. V zemi, kde týden co týden nejsou odpovědní lidé schopni bojovat s rasismem, spustí Serie A kampaň, která vypadá jako špatný vtip," napsali představitelé organizace. "Je to kontraproduktivní a pokračuje tím dehumanizace lidí afrického původu," dodali.

Rasismus je v italském fotbale dlouhodobý problém. Pouze v této sezoně už byli terčem urážek z tribun Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Koulibaly, Mario Balotelli a dokonce i Miralem Pjanič, jenž není tmavé pleti. Řada těchto incidentů nebyla potrestána.

Rasismus se v Itálii navíc neomezuje pouze na tribuny, ale objevuje se i ve veřejném prostoru. O Lukakuovi v září televizní expert v jinak pochvalném příspěvku řekl, že se dá zastavit pouze tak, že mu člověk dá banány, aby se najedl. Začátkem prosince zase deník Corriere dello Sport zval na ligový šlágr Inter - AS Řím pomocí fotografií Lukakua a dalšího hráče tmavé pleti Chrise Smallinga s titulkem "Black Friday".