Strach v River Plate. Po triumfu v poháru se bojí ztráty kouče

Podruhé během čtyř let se trenérovi Marcelu Gallardovi povedlo s fotbalisty River Plate vyhrát Pohár osvoboditelů. Po nedělním vítězství nad městským rivalem Bocou Juniors se jeho svěřenci obávají, že jim úspěšného kouče přetáhne některý z evropských klubů.

"Jednou do Evropy půjde, ale teď je doma tady a bylo by pro něj těžké odejít. Hlavní je, že nám řekl, že chce zůstat. Ale jako každý do Evropy někdy zamíří," řekl novinářům kapitán River Plate Leonardo Ponzio po vítězství 3:1 v prodloužení na madridském stadionu San Bernabéu.

Dvaačtyřicetiletý Gallardo, který jako hráč nastupoval za River Plate, Monako či Paris St. Germain, sledoval nedělní dramatický souboj na neutrální půdě z tribuny. Na lavičku nesměl kvůli tomu, že v semifinále s Gremiem porušil disciplinární trest. I když měl za předchozí prohřešek zákaz, přišel o poločasu za stavu 0:1 do šatny povzbudit tým, který následně otočil zápas na 2:1. Kvůli tomu nesměl v prvním finále s Bocou (2:2) na stadion a v odvetě mohl jen do hlediště.

Na lavičce ho úspěšně zastoupil asistent Matías Biscay. "Byli jsme lepší v celé soutěži. Hráli jsme s těmi nejtěžšími soupeři a poradili si s nimi. I ve finále jsme měli v obou zápasech navrch," uvedl Biscay po dvou vyrovnaných finálových bitvách, které rozhodlo až prodloužení odvety.

Kvůli přeložení zápasu na neutrální hřiště totiž neplatilo pravidlo o více vstřelených gólech na hřišti soupeře. Finálová odveta se měla hrát o dva týdny dříve na stadionu River Plate, ale po útoku fanoušků na autobus s týmem Bocy Juniors byla odložena a přesunuta do Madridu.

"Superclásico" si tak mohl přímo na stadionu vychutnat i argentinský kanonýr Barcelony Lionel Messi. Utkání sledovalo 62 tisíc diváků a řada z nich vážila dlouhou cestu z Argentiny. "Mrzí mě, že jsme nevyhráli, hlavně kvůli fanouškům. Sjeli se sem ze všech koutů světa," uvedl trenér Bocy Juniors Guillermo Barros Schelotto.